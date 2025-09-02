"Энергоатом" назначил временного руководителя Ровенской АЭС: что о нем известно

Временно исполняющим обязанности генерального директора Ровенской атомной электростанции назначен Тарас Ткач, до этого занимавший должность исполнительного директора по производству и ремонтам в АО "НАЭК "Энергоатом".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Отмечается, что исполняющий обязанности председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк провел производственное совещание с коллективом Ровенской АЭС и представил коллективу нового руководителя станции.

"Тарас Анатольевич – профессионал, который активно занимался внедрением мер по модернизации и реализацией Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины. Его значительный опыт будет эффективно применен в работе станции", – отметил Ковтонюк.

Тарас Ткач отметил важность слаженной командной работы и высокого уровня ответственности и пообещал приложить все усилия, чтобы и дальше поддерживать высокий уровень работы РАЭС, а также обеспечивать безаварийную и надежную эксплуатацию энергоблоков.

Согласно декларации за 2021 год, Ткач владеет квартирой в Киеве общей площадью 97 м 2 .

Также в его собственности находится паркоместо в столице и земельный участок в Киевской области. Ему принадлежит автомобильная марка BMW. Ткач получил за 2021 год 2022558 грн зарплаты в "Энергоатоме".

Кадровые перестановки в "Энергоатоме"

21 августа наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" прекратил полномочия и уволил Петра Котина с должности председателя правления компании.

Павла Ковтонюка, бывшего генерального директора Ровенской АЭС, назначили исполнять обязанности председателя правления "Энергоатома".

Ковтонюк возглавил РАЭС в июне 2022 года после увольнения Павла Павлишина. До этого являлся главным инженером станции.

Недавно правительство внес изменения в устав "Энергоатома", которыми увеличил количество членов наблюдательного совета с пяти до семи человек. Сейчас наблюдательный совет компании насчитывает четыре человека: в нее входят ее председатель Ярек Неверович и заместитель Майкл Эллиотт Кирст, а также представители государства – Тимофей Милованов и Виталий Петрук. Третий независимый член наблюдательного совета Тимоти Стоун отказался от подписания контракта. Ковтонюк возглавил РАЭС в июне 2022 года после увольнения Павла Павлишина. До этого являлся главным инженером станции.

Правительство планирует завершить формирование наблюдательных советов энергокомпаний до конца этого года.