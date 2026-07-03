Аграриям выплатили государственные дотации на содержание коров

Украинские агропроизводители получили более 167 млн грн государственной поддержки на содержание крупного рогатого скота. Средства были направлены 3 743 фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Помощь предоставлена в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины (ARISE), который финансируется за счет государственного бюджета в соответствии с утвержденным правительством порядком использования средств.

В министерстве отмечают, что государственная поддержка должна способствовать сохранению поголовья скота, поддержке производства молока и стабильному обеспечению внутреннего рынка продукцией животноводства.

Кто может получить поддержку

Согласно постановлению Кабинета Министров №918 от 16 августа 2022 года, бюджетная дотация доступна физическим и юридическим лицам, содержащим от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности.

Размер поддержки составляет 7 тыс. грн на одну голову крупного рогатого скота. Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр (ГАР), а информацию о начале и сроках приема заявок Минэкономики и ГАР публикуют отдельно на своих официальных ресурсах.

Также в июне 464 украинских фермерских хозяйства и другие агропроизводители получили более 93 млн грн государственной поддержки на содержание коз и овец. Денежные средства направлены на сохранение поголовья, поддержку работы хозяйств и развитие козоводства и овцеводства.