Аграріям виплатили державні дотації на утримання корів

Українські агровиробники отримали понад 167 млн грн державної підтримки на утримання великої рогатої худоби. Кошти спрямували 3 743 фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Допомогу надано в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який фінансується за рахунок державного бюджету відповідно до затвердженого урядом порядку використання коштів.

У міністерстві зазначають, що державна підтримка має сприяти збереженню поголів'я великої рогатої худоби, підтримці виробництва молока та стабільному забезпеченню внутрішнього ринку продукцією тваринництва.

Хто може отримати підтримку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №918 від 16 серпня 2022 року, бюджетна дотація доступна фізичним та юридичним особам, які утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності.

Розмір підтримки становить 7 тис. грн на одну голову великої рогатої худоби. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР), а інформацію про початок та строки прийому заявок Мінекономіки та ДАР публікують окремо на своїх офіційних ресурсах.

Також у червні 464 українські фермерські господарства та інші агровиробники отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання кіз та овець. Кошти спрямовані на збереження поголів'я, підтримку роботи господарств і розвиток козівництва та вівчарства.