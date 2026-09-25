RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Tesla розпочинає поставки електричних вантажівок першим клієнтам: хто замовники

Tesla Semi
Tesla стартує з постачанням вантажівок Semi / Depositphotos

Компанія Tesla офіційно розпочинає поставки своїх електричних вантажівок Semi першій групі клієнтів. Подія відбувається на заводі в Спарксі, штат Невада, майже через дев'ять років після того, як генеральний директор Ілон Маск вперше представив ці комерційні машини. 

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Поява Semi дозволяє компанії розширити свій ринок на сегмент вантажних перевезень у період, коли ціни на дизельне паливо в США досягли рекордних висот.

Semi вперше представили у 2017 році, а виробництво мало розпочатися у 2019 році.

Перша вантажівка зрештою зійшла з конвеєра великосерійного виробництва у квітні, і серійне виробництво мало розпочатися цього року.

Однак у липневому листі акціонерам Tesla зазначалося, що виробництво Semi розпочнеться у 2026 році, що спростувало попередній прогноз щодо серійного виробництва цього року.

Під час презентації керівники підтвердили плани випускати 50 000 таких вантажівок на рік, хоча точні обсяги виробництва та ціни наразі не розкриваються.

Технічні характеристики та перші замовники

За словами директора Tesla з розробки напівпричепів Дена Прістлі, вантажівка у варіанті з великим запасом ходу здатна подолати до 500 миль на одному заряді в реальних умовах, тоді як стандартна модифікація розрахована на 325 миль.

Під час заходу на сцену запросили представників перших клієнтів, зокрема PepsiCo, DHL та US Foods.

Попри тривалі затримки у виробництві та перенесення масового випуску на 2026 рік, попит на новинку залишається високим.

За даними некомерційної організації Catalyst Mobility, нещодавно Tesla отримала замовлення на 2500 вантажівок від коаліції великих перевізників на чолі з Microsoft та PepsiCo, а шведська Einride AB раніше оголосила про додавання до свого автопарку ще 500 машин Semi.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Tesla в Європі зростають перед квартальним звітом. Кількість нових реєстрацій електромобілів бренду у червні суттєво збільшилася в багатьох країнах регіону, що зміцнило позиції виробника.

Автор:
Тетяна Бесараб
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Івент

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності