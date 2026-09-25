Tesla розпочинає поставки електричних вантажівок першим клієнтам: хто замовники

Компанія Tesla офіційно розпочинає поставки своїх електричних вантажівок Semi першій групі клієнтів. Подія відбувається на заводі в Спарксі, штат Невада, майже через дев'ять років після того, як генеральний директор Ілон Маск вперше представив ці комерційні машини.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Поява Semi дозволяє компанії розширити свій ринок на сегмент вантажних перевезень у період, коли ціни на дизельне паливо в США досягли рекордних висот.

Semi вперше представили у 2017 році, а виробництво мало розпочатися у 2019 році.

Перша вантажівка зрештою зійшла з конвеєра великосерійного виробництва у квітні, і серійне виробництво мало розпочатися цього року.

Однак у липневому листі акціонерам Tesla зазначалося, що виробництво Semi розпочнеться у 2026 році, що спростувало попередній прогноз щодо серійного виробництва цього року.

Під час презентації керівники підтвердили плани випускати 50 000 таких вантажівок на рік, хоча точні обсяги виробництва та ціни наразі не розкриваються.

Технічні характеристики та перші замовники

За словами директора Tesla з розробки напівпричепів Дена Прістлі, вантажівка у варіанті з великим запасом ходу здатна подолати до 500 миль на одному заряді в реальних умовах, тоді як стандартна модифікація розрахована на 325 миль.

Під час заходу на сцену запросили представників перших клієнтів, зокрема PepsiCo, DHL та US Foods.

Попри тривалі затримки у виробництві та перенесення масового випуску на 2026 рік, попит на новинку залишається високим.

За даними некомерційної організації Catalyst Mobility, нещодавно Tesla отримала замовлення на 2500 вантажівок від коаліції великих перевізників на чолі з Microsoft та PepsiCo, а шведська Einride AB раніше оголосила про додавання до свого автопарку ще 500 машин Semi.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Tesla в Європі зростають перед квартальним звітом. Кількість нових реєстрацій електромобілів бренду у червні суттєво збільшилася в багатьох країнах регіону, що зміцнило позиції виробника.