Tesla начинает поставки электрических грузовиков первым клиентам: кто заказчики

Компания Tesla официально начинает поставки своих электрических грузовиков Semi первой группе клиентов. Событие происходит на заводе в Спарксе, штат Невада, спустя почти девять лет после того, как генеральный директор Илон Маск впервые представил эти коммерческие машины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Появление Semi позволяет компании расширить свой рынок на сегмент грузоперевозок в период, когда цены на дизельное топливо в США достигли рекордных высот.

Semi впервые представили в 2017 году, а производство должно было начаться в 2019 году.

Первый грузовик наконец сошел с конвейера крупносерийного производства в апреле, и серийное производство должно было начаться в этом году.

Однако в июле акционерам Tesla отмечалось, что производство Semi начнется в 2026 году, что опровергло предварительный прогноз относительно серийного производства в этом году.

Во время презентации руководители подтвердили планы выпускать 50 000 таких грузовиков в год, хотя точные объемы производства и цены пока не раскрываются.

Технические характеристики и первые заказчики

По словам директора Tesla по разработке полуприцепов Дэна Пристли, грузовик в варианте с большим запасом хода способен преодолеть до 500 миль на одном заряде в реальных условиях, тогда как стандартная модификация рассчитана на 325 миль.

Во время мероприятия на сцену пригласили представителей первых клиентов, включая PepsiCo, DHL и US Foods.

Несмотря на длительные задержки в производстве и перенос массового выпуска на 2026 год, спрос на новинку остается высоким.

По данным некоммерческой организации Catalyst Mobility, недавно Tesla получила заказы на 2500 грузовиков от коалиции крупных перевозчиков во главе с Microsoft и PepsiCo, а шведская Einride AB ранее объявила о добавлении в свой автопарк еще 500 машин Semi.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом. Количество новых регистраций электромобилей бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя.