Tesla официально заходит во Вьетнам: компания создала дочернее предприятие

Американский производитель электромобилей Tesla официально вышел на один из самых динамичных рынков Юго-Восточной Азии, создав дочернюю компанию во Вьетнаме.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Новое юридическое лицо под названием Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company было зарегистрировано в крупнейшем городе страны Хошимине.

Уставный капитал предприятия составляет 77,667 миллиарда донгов, что в эквиваленте равняется трем миллионам долларов США. Дата официального основания компании выпадает на 11 сентября.

Согласно официальной документации, с которой ознакомились журналисты Reuters, созданная структура имеет полный пакет разрешений на ведение коммерческой деятельности. В частности, компания может осуществлять оптовую и розничную продажу автомобилей, специализированных запчастей для транспортных средств, а также различных машин и оборудования.

Кроме того, спектр деятельности охватывает связанные импортно-экспортные операции и полноценную дистрибуцию.

В регистрационных бумагах также зафиксированы ключевые топ-менеджеры предприятия. Главой компании назначен Дэвид Джон Файнстайн, который является гражданином США и указал адресные данные в Остине, штат Техас.

Пост генерального директора заняла Изабель Чинг Фан, а обязанности помощника генерального директора будет выполнять Нгуен Мань Хунг.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом. Количество новых регистраций электромобилей бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя.