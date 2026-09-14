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Tesla офіційно заходить у В'єтнам: компанія створила дочірнє підприємство

автомобілі Tesla
Tesla вийшла на ринок електромобілів В'єтнаму / Shutterstock

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно вийшов на один із найдинамічніших ринків Південно-Східної Азії, створивши дочірню компанію у В'єтнамі. 

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Нову юридичну особу під назвою Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company було зареєстровано в найбільшому місті країни Хошиміні.

Статутний капітал підприємства становить 77,667 мільярда донгів, що в еквіваленті дорівнює трьом мільйонам доларів США. Дата офіційного заснування компанії припадає на 11 вересня.

Згідно з офіційною документацією, з якою ознайомилися журналісти Reuters, створена структура має повний пакет дозволів на ведення комерційної діяльності. Зокрема, компанія може здійснювати оптовий та роздрібний продаж автомобілів, спеціалізованих запчастин для транспортних засобів, а також різноманітних машин і устаткування.

Окрім цього, спектр діяльності охоплює пов'язані імпортно-експортні операції та повноцінну дистрибуцію.

У реєстраційних паперах також зафіксовано ключових топменеджерів підприємства. Головою компанії призначено Девіда Джона Файнстайна, який є громадянином США та вказав адресні дані в Остіні, штаті Техас.

Посаду генерального директора обійняла Ізабель Чінг Фан, а обов'язки помічника генерального директора виконуватиме Нгуєн Мань Хунг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Tesla в Європі зростають перед квартальним звітом. Кількість нових реєстрацій електромобілів бренду у червні суттєво збільшилася в багатьох країнах регіону, що зміцнило позиції виробника.

Автор:
Тетяна Бесараб

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