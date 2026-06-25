Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

--0,01

EUR

50,88

--0,22

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,45

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почему в АТБ опустели полки: сеть объяснила причину

АТБ
Магазин АТБ. Фото: facebook.com/ATB.Market.tm

Украинцы из разных регионов начали массово сообщать о нехватке товаров в супермаркетах АТБ. Покупатели фиксируют полые полки и ограниченный ассортимент продуктов и бытовой химии. В сети магазинов отрицают проблемы со снабжением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АТБ.

Там отмечают, что в последнее время в соцсетях распространяется непроверенная информация о магазинах АТБ в некоторых крупных городах центральной и южно-центральной части Украины, где имеются проблемы с товаром.

На днях в сети появились фотографии пустых полок в супермаркетах АТБ.

Фото 2 — Почему в АТБ опустели полки: сеть объяснила причину
Фото: социальные сети

Перебои заметили в:

  • Днепре,
  • Харьков,
  • Николаеве,
  • Полтаве,
  • Каменском.

Однако в АТБ отрицают проблемы с поставкой товаров.

"Ситуация с поставкой продуктов в магазины сети полностью контролируется, хотя и в некоторых регионах прифронтовых она достаточно сложна", - отмечают в АТБ.

Там добавили, что логистику после удара по складам в Днепре уже перестроили. На днях последовал новый удар по производственным мощностям компании в Харьковской области, что привело к задержкам поставок некоторых некритических товаров в отдельные магазины.

"Речь идет, в частности, о временном сокращении ассортимента отдельных категорий товаров, не относящихся к предметам первой необходимости. Например, чипсов, орехов, некоторых видов соков и напитков Особо подчеркиваем, что речь идет именно о единичных случаях и отдельно взятых магазинах в опасных регионах, которые буквально каждые сутки испытывают".

В настоящее время компания принимает целый комплекс мер, чтобы эти вопросы были решены в кратчайшие сроки.

Напомним, 3 июня, российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в частности, под удар попали складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Уничтоженный распределительный центр отвечал за поставку продуктов питания и товаров первой необходимости около 300 магазинов АТБ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Автор:
Светлана Манько