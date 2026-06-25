Почему в АТБ опустели полки: сеть объяснила причину

Украинцы из разных регионов начали массово сообщать о нехватке товаров в супермаркетах АТБ. Покупатели фиксируют полые полки и ограниченный ассортимент продуктов и бытовой химии. В сети магазинов отрицают проблемы со снабжением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АТБ.

Там отмечают, что в последнее время в соцсетях распространяется непроверенная информация о магазинах АТБ в некоторых крупных городах центральной и южно-центральной части Украины, где имеются проблемы с товаром.

На днях в сети появились фотографии пустых полок в супермаркетах АТБ.

Фото: социальные сети

Перебои заметили в:

Днепре,

Харьков,

Николаеве,

Полтаве,

Каменском.

Однако в АТБ отрицают проблемы с поставкой товаров.

"Ситуация с поставкой продуктов в магазины сети полностью контролируется, хотя и в некоторых регионах прифронтовых она достаточно сложна", - отмечают в АТБ.

Там добавили, что логистику после удара по складам в Днепре уже перестроили. На днях последовал новый удар по производственным мощностям компании в Харьковской области, что привело к задержкам поставок некоторых некритических товаров в отдельные магазины.

"Речь идет, в частности, о временном сокращении ассортимента отдельных категорий товаров, не относящихся к предметам первой необходимости. Например, чипсов, орехов, некоторых видов соков и напитков Особо подчеркиваем, что речь идет именно о единичных случаях и отдельно взятых магазинах в опасных регионах, которые буквально каждые сутки испытывают".

В настоящее время компания принимает целый комплекс мер, чтобы эти вопросы были решены в кратчайшие сроки.

Напомним, 3 июня, российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в частности, под удар попали складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Уничтоженный распределительный центр отвечал за поставку продуктов питания и товаров первой необходимости около 300 магазинов АТБ в Днепропетровской и Запорожской областях.