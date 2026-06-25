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Чому в АТБ спорожніли полиці: мережа пояснила причину

АТБ
Магазин АТБ. Фото: facebook.com/ATB.Market.tm

Українці з різних регіонів почали масово повідомляти про нестачу товарів у супермаркетах АТБ. Покупці фіксують порожні полиці та обмежений асортимент продуктів і побутової хімії. Натомість у мережі магазинів заперечують проблеми з постачанням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АТБ.

Там зауважують, що останнім часом в соцмережах шириться неперевірена інформація щодо магазинів АТБ в деяких великих містах центральної та південно-центральної частини України, де нібито наявні проблеми з товаром.

Днями в мережі з'явилися фотографії порожніх полиць у супермаркетах АТБ.

Фото 2 — Чому в АТБ спорожніли полиці: мережа пояснила причину
Фото: соціальні мережі

Перебої помітили у:

  • Дніпрі,
  • Харкові,
  • Миколаєві,
  •  Полтаві,
  • Кам'янському.

Проте в АТБ заперечують проблеми із постачанням товарів.

"Ситуація з постачанням продуктів до магазинів мережі повністю контролюється, хоча й у деяких прифронтових регіонах вона досить складна", - зауважують в АТБ.

Там додали, що логістику після удару по складах у Дніпрі вже перебудували. Днями був новий удар по виробничих потужностях компанії в Харківській області, що призвело до затримок поставок деяких некритичних товарів в окремі магазини.

"Йдеться, зокрема, про тимчасове скорочення асортименту окремих категорій товарів, які не належать до предметів першої необхідності. Наприклад, чіпсів, горіхів, деяких видів соків і напоїв Особливо наголошуємо, що йдеться саме про поодинокі випадки і окремо взяті магазини в небезпечних регіонах, які буквально кожної доби зазнають ворожих обстрілів", - підкреслили в АТБ.

Наразі компанія вживає цілого комплексу заходів, аби ці питання були вирішеними у найкоротший термін

Нагадаємо, 3 червня, російські військові здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпровський район. Ворог поцілив у логістичну інфраструктуру міста, зокрема під удар потрапили складські приміщення провідної української мережі продуктових супермаркетів АТБ. 

Знищений розподільчий центр відповідав за постачання продуктів харчування та товарів першої необхідності до близько 300 магазинів АТБ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Автор:
Світлана Манько