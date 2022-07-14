Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: "прильоти" зафіксовано біля Нікополя

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару біля Нікополя Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада.