Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область

У ніч проти 14 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська орда вночі та вранці обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог навмисне стріляв по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольськ", - зазначив Резніченко.

За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Зазначимо, армія РФ у ніч із 12 на 13 липня відкрила вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по Нікопольському району Дніпропетровської області.