Никопольский завод "Сентравис" приостановил производство труб из-за обстрелов города

Производитель бесшовных нержавеющих труб компания "Сентравис" (Никополь, Днепропетровская область) на данный момент приостановила производство из-за обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших районы Запорожской области с противоположной от Никополя стороны Днепра.

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Об этом говорится в опубликованном накануне на сайте предприятия письме директора по продажам Артема Атанасова клиентам и партнерам компании.

"Россияне продолжают террор против мирного населения Украины, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Никополь не стал исключением. Сотрудники "Сентравис" не пострадали. Производственное оборудование не пострадало", - заверил он.

По словам Атанасова, "на момент эскалации" компания приняла дополнительные меры безопасности для защиты сотрудников и их семей. При этом "Сентравис" продолжает отгружать готовую продукцию и принимать новые заказы.

"Основное производство временно остановлено на этой неделе, но мы планируем возобновить его в понедельник, 25 июля. Поставка заготовки стабильна. Продолжаем принимать заказы, есть возможность оформить заказы на сентябрь и далее", - сказано в сообщении.

Представитель "Сентравис" заверил, что логисты компании активно ищут оптимальные способы доставки продукции, а ее офисы продаж в Эссене, Милане, Кракове, Лугано, Хьюстоне и Дубае открыты, финансовые и административные отделы и служба поддержки клиентов готовы принимать звонки и сообщения.

Также сообщается, что гендиректор "Сентравис" Юрий Атанасов и директор холодного производства Андрей Красюк остаются в Украине и продолжают работать в Никополе.

Напомним, что обстрелы Никополя начались в середине июля - после того, как 12 июля появилась информация о неких взрывах и выстрелах в оккупированном Россией Энергодаре Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция. Мэр последнего тогда опроверг, что это "ВСУ якобы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города".

В дальнейшем Никополь уже неоднократно подвергался вражеским обстрелам. В частности, там были погибшие и раненые при обстрелах 20 июля и 22 июля.

При этом 19 июля мэр Энергодара сообщил о ранении по меньшей мере девяти оккупантов и наличии среди них погибших из-за "происшествия" на ЗАЭС. Он не сообщил прямо, что имел место обстрел объекта украинской армией, но предположил, что об этом позже "скажут компетентные службы", и намекнул, что обстрелы, ведущиеся оккупантами с территории атомной станции, "не пройдут для них бесследно".

22 июля упомянутый обстрел территории ЗАЭС, где был уничтожен палаточный лагерь оккупационных войск, официально подтвердили в Министерстве обороны Украины, опубликовав соответствующее видео.