Нікопольський завод "Сентравіс" призупинив виробництво труб через обстріли міста

Виробник безшовних нержавіючих труб компанія "Сентравіс" (Нікополь, Дніпропетровська область) на даний момент призупинила виробництво через обстріли з боку російських військ, що окупували райони Запорізької області з протилежної від Нікополя сторони Дніпра.

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Про це йдеться в опублікованому напередодні на сайті підприємства листі директора з продажу Артема Атанасова клієнтам та партнерам компанії.

"Росіяни продовжують терор проти мирного населення України, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Нікополь не став винятком. Співробітники "Сентравісу" не постраждали. Виробниче обладнання не постраждало", - запевнив він.

За словами Атанасова, "на момент ескалації" компанія вжила додаткових заходів безпеки для захисту співробітників та їхніх сімей. При цьому "Сентравіс" продовжує відвантажувати готову продукцію та приймати нові замовлення.

"Основне виробництво тимчасово зупинене цього тижня, але ми плануємо відновити його у понеділок, 25 липня. Постачання заготовки стабільне. Продовжуємо приймати замовлення, є можливість оформити замовлення на вересень і надалі", - йдеться у повідомленні.

Представник "Сентравіс" запевнив, що логісти компанії активно шукають оптимальні способи доставки продукції, а її офіси продажу в Ессені, Мілані, Кракові, Лугано, Х'юстоні та Дубаї відкриті, фінансові та адміністративні відділи та служба підтримки клієнтів готові приймати дзвінки та повідомлення.

Також повідомляється, що гендиректор "Сентравіс" Юрій Атанасов та директор холодного виробництва Андрій Красюк залишаються в Україні та продовжують працювати у Нікополі.

Нагадаємо, що обстріли Нікополя почалися в середині липня - після того, як 12 липня з'явилася інформація про якісь вибухи та постріли в окупованому Росією Енергодарі Запорізької області, де знаходиться Запорізька атомна електростанція. Мер останнього тоді спростував, що це "ЗСУ нібито серед білого дня обстріляли житлові квартали міста".

Надалі Нікополь вже неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Зокрема, там були загиблі та поранені при обстрілах 20 липня та 22 липня.

При цьому 19 липня мер Енергодара повідомив про поранення щонайменше дев'ятьох окупантів та наявність серед них загиблих через "подію" на ЗАЕС. Він не повідомив прямо, що мав місце обстріл об'єкта українською армією, але припустив, що про це пізніше "скажуть компетентні служби", і натякнув, що обстріли, які ведуть окупанти з території атомної станції, "не пройдуть для них безвісти".

22 липня згаданий обстріл території ЗАЕС, де було знищено наметовий табір окупаційних військ, офіційно підтвердили у Міністерстві оборони України, опублікувавши відповідне відео.