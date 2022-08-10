РФ создала новый армейский корпус для участия в войне в Украине, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ, понесшая значительные потери после начала полномасштабной войны в Украине, пытается восстановить свои наступательные способности и создала новый армейский корпус.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство отмечает, что Россия создала новый армейский корпус для участия в войне на Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область). В большинстве своем в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые набираются по всей стране.

Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам предлагают выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину. Набор открыт для мужчин до 50 лет, достаточно среднего образования.

"Армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России, вероятно, будет трудно довести новый армейский корпус до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боевых действиях в Украине", - подчеркивают в разведке Британии.

В ведомстве полагают, что влияние формирования нового армейского корпуса вряд ли будет решающим для военной кампании. Российское командование, скорее всего, по-прежнему будет сталкиваться с конкурирующими операционными приоритетами из-за усиления наступления на Донбассе и усиления обороны от ожидаемых контратак Украины на юге.

Отметим, что российская армия изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

Кроме того, как раньше сообщали в ГУР МО, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку.