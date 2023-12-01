Негативно вплине на світову торгівлю: в ЄС виступили проти обмеження експорту до РФ низки товарів

Деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.

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Про це пише агентство Reuters із посиланням на шість поінформованих джерел.

Згідно з пропозиціями, озвученими на засіданні постійних представників членів ЄС цього тижня, експортерів із Євросоюзу можуть змусити заборонити реекспорт до Росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії.

Деякі учасники зустрічі, яких джерела Reuters відмовилися називати, вважають, що така кардинальна заборона може негативно вплинути на світову торгівлю та спричинити хаос для європейських компаній у всьому світі.

"Малому підприємцю в Бразилії довелося б виконувати контракти у такій складній системі... Дискусія має бути зосереджена на дуже важливих товарах", - цитує Reuters одне з джерел.

Крім того, учасники дискусії висловилися за виключення з-під дії санкцій товарів для особистого користування через неодноразові вилучення митниками на кордоні між Росією та ЄС таких речей, як зубна паста.

Інше джерело Reuters повідомило, що більшість країн на зустрічі послів не підтримали заборону на "будь-який переказ коштів" російськими юридичними особами або громадянами Росії, які проживають у Росії, за межі Євросоюзу без дозволу ЄС, критикуючи їх як "безглуздо обтяжливі".

Ключові елементи запропонованого 12 пакету санкцій – непряма заборона на імпорт російських алмазів і зміни в тому, як краще запроваджувати ліміт цін на російську нафту – активно не обговорювалися, оскільки ЄС очікує технічного рішення країн G7.

Що стосується нафти, то ЄС і G7 намагаються обмежити торгівлю російською нафтою в рамках обмеження ціни на сиру нафту в 60 доларів за барель. Західні країни заявили, що, хоча деякий час це працювало, російські нафтові доходи зростали завдяки «тіньовому флоту» танкерів, що складається із застарілих західних кораблів.

Крім того, ЄС хоче додати до свого списку заборонених товарів у 12-му пакеті санкцій деякі продукти з металу та скраплений газ.

12-й пакет санкцій проти РФ

Декілька днів тому в Євросоюзі представили 12-й пакет санкцій проти Росії. За офіційними даними, він передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Як писало Bloomberg, пакет міститиме, серед іншого, заборону на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.

Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.

Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження, годувати свою військову машину, а також скороченню джерела доходів РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com