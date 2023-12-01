Отрицательно повлияет на мировую торговлю: в ЕС выступили против ограничения экспорта в РФ ряд товаров

Некоторые государства-члены Европейского Союза при обсуждении нового 12-го пакета санкций выступили против положения о жестких ограничениях реэкспорта в Россию ряда европейских товаров.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть информированных источников.

Согласно предложениям, озвученным на заседании постоянных представителей членов ЕС на этой неделе, экспортеров из Евросоюза могут заставить запретить реэкспорт в Россию всех товаров, входящих в перечень таможенных кодов Еврокомиссии.

Некоторые участники встречи, которых источники Reuters отказались называть, считают, что такой кардинальный запрет может негативно повлиять на мировую торговлю и повлечь за собой хаос для европейских компаний во всем мире.

"Малому предпринимателю в Бразилии пришлось выполнять контракты в такой сложной системе... Дискуссия должна быть сосредоточена на очень важных товарах", - цитирует Reuters один из источников.

Кроме того, участники дискуссии высказались за исключение из-под действия санкций товаров для личного пользования из-за неоднократных изъятий таможенниками на границе между Россией и ЕС таких вещей, как зубная паста.

Другой источник Reuters сообщил, что большинство стран на встрече послов не поддержали запрет на "любой перевод средств" российскими юридическими лицами или гражданами России, проживающими в России, за пределы Евросоюза без разрешения ЕС, критикуя их как "бессмысленно обременительные".

Ключевые элементы предложенного 12 пакета санкций – косвенный запрет на импорт российских алмазов и изменения в том, как лучше вводить предел цен на российскую нефть – активно не обсуждались, поскольку ЕС ожидает технического решения стран G7.

Что касается нефти, то ЕС и G7 пытаются ограничить торговлю российской нефтью в рамках ограничения цены на сырую нефть в 60 долларов за баррель. Западные страны заявили, что, хотя некоторое время это работало, российские нефтяные доходы росли благодаря теневому флоту танкеров, состоящему из устаревших западных кораблей.

Кроме того, ЕС хочет добавить в свой список запрещенных товаров в 12-м пакете санкций некоторые продукты из металла и сжиженный газ.

12-й пакет санкций против РФ

Несколько дней назад в Евросоюзе представили 12-й пакет санкций против России. По официальным данным, он предусматривает ограничения против более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Как писало издание Bloomberg, пакет будет содержать, в частности, запрет на экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Также речь идет о запрете на импорт алмазов из РФ и экспорте химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для беспилотников в страну-агрессорку.

Ожидается, что благодаря этому бюджет России недополучит около 5 млрд. евро.

Основная цель этих санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить существующие ограничения, кормить свою военную машину, а также сокращение источника доходов РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com