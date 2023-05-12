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Зеленський ввів санкції проти осіб, за допомогою яких РФ контролювала "Запоріжсталь"
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження кількох санкційних пакетів, один із яких стосується комбінату "Запоріжсталь". Про це очільник держави повідомив у Telegram.
За його словами, указом було накладено обмежувальні заходи на 13 фізичних та 28 юридичних осіб, за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством і шкодила економіці України.
Також Зеленський заявив про запуск процедуру конфіскації російської частки в підприємстві.
"Вона працюватиме для України й українців", – додав президент.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Указ президента №275/2023, згідно з яким під санкції потрапили 13 фізичних та 28 юридичних осіб, стосується громадян Вірменії, а також російської державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" й низки компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Британських Віргінських островах, Багамах, в Україні, Великій Британії та Гонконзі.
Зауважимо, що ПАТ "Запоріжсталь" є одним із найбільших виробників металопродукції в Україні. Підприємство входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.