Зеленский ввел санкции против лиц, с помощью которых РФ контролировала "Запорожсталь"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении нескольких санкционных пакетов, один из которых касается комбината "Запорожсталь". Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, указом были наложены ограничительные меры на 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием и вредила экономике Украины.

Также Зеленский заявил о запуске процедуры конфискации российской доли в предприятии.

"Она будет работать для Украины и украинцев", – добавил президент.

Указ президента №275/2023, согласно которому под санкции попали 13 физических и 28 юридических лиц, касается граждан Армении, а также российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и ряда компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, Багамах, в Украине, Великобритании и Гонконге.

Отметим, что ОАО "Запорожсталь" является одним из крупнейших производителей металлопродукции в Украине. Предприятие входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова.