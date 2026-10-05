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Дрони РФ вдарили по цивільному судну з кукурудзою: загинув капітан

Дрони РФ вдарили по цивільному судну з кукурудзою
Дрони РФ вдарили по цивільному судну з кукурудзою / Depositphotos

Два російські дрони атакували у нейтральних водах цивільне судно, яке належить Туреччині та перевозило кукурудзу. Загинув капітан, ще одна людина вважається зниклою, що посилює ризики для цивільного судноплавства та продовольчих перевезень у Чорному морі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

На борту судна перебували громадяни Азербайджану та Індії. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них отримав поранення. Доля ще однієї людини з'ясовується.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі. Відповідні пропозиції також надходили від третіх країн.

За його словами, продовження атак на цивільні судна створює загрозу нормальному мореплавству та глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Тоді загинув моряк, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко

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