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Український ритейл під час війни: 500 учасників зберуться на Retail Expo 2026, щоб обговорити виклики та рішення для бізнесу

Український ритейл під час війни: 500 учасників зберуться на Retail Expo 2026, щоб обговорити виклики та рішення для бізнесу
Український ритейл під час війни: 500 учасників зберуться на Retail Expo 2026, щоб обговорити виклики та рішення для бізнесу

29–30 жовтня відбудеться Retail Expo 2026 – 10-й щорічний конгрес українського ритейлу. Подія збере понад 500 учасників: власників і керівників торговельних мереж, виробників, постачальників, технологічних компаній та експертів галузі. У програмі – понад 50 спікерів, практичні кейси, дискусії та виставкова зона з рішеннями для ритейлу.

Як змінюється поведінка покупців?
Що сьогодні допомагає зберігати продажі, команди та лояльність клієнтів?
Де шукати резерви ефективності, коли ресурси обмежені, а викликів стає дедалі більше?

Ці та інші питання стануть основою програми Retail Expo 2026. У центрі уваги – аналітика ринку та споживчих трендів, автоматизація й технологічна трансформація, продажі, клієнтський досвід і сервіс, кадровий дефіцит, управління командами та партнерські відносини. Особливий акцент на реальних кейсах українських компаній, які знаходять рішення та продовжують розвиватися попри всі складнощі.

Retail Expo – це не лише виступи зі сцени. Це два дні живого спілкування, нових знайомств, професійних дискусій і зустрічей із тими, хто щодня працює над розвитком українського ритейлу.

Сьогодні, коли бізнес працює в умовах війни, постійної невизначеності та нових випробувань, такі зустрічі мають особливу цінність. Важливо не замикатися у власних проблемах, а збиратися разом, говорити відверто, ділитися досвідом і підтримувати одне одного. Щоб знаходити рішення, ставати сильнішими та рухатися далі.

Retail Expo 2026 відбудеться 29–30 жовтня. Захід проходитиме в укритті, що дозволить продовжувати роботу конгресу навіть під час повітряних тривог.

Програма, спікери та реєстрація – на сайті Retail Expo 2026

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