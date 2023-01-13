В НБУ назвали самые распространенные купюры и монеты в Украине на начало 2023 года

На 1 января 2023 года сумма наличных в обращении в Украине составила 716,1 миллиарда гривен. В частности, как сообщает Национальный банк Украины, в обращении находилось более 2,9 миллиарда банкнот на общую сумму 710,5 миллиарда гривен, а также почти 14,2 миллиарда монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,5 миллиарда гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Традиционно, как и год назад, в наличном обращении находилось больше всего монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества, то есть 4,03 миллиарда), а меньше всего – монет номиналом 10 гривен (0,9%, 131,6 миллиона штук ).

Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении – номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества, или 107,6 миллиона штук), поскольку НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на соответствующие оборотные монеты, которые могут находиться в обращении значительно дольше.

В то же время год назад меньше всего (3%) в наличном обращении находилось банкнот номиналом 1000 гривен, поскольку в обращение она была введена только летом 2019 года. Со временем количество таких купюр постепенно растет, и к началу текущего года их было уже 5,1%, или 148,4 миллиона штук.

Больше всего в наличном обороте сейчас банкнот номиналом 500 гривен (26,5% от общего количества, или 776,7 миллиона штук). В начале же прошлого года лидером по этому показателю с долей 25,1% была банкнота номиналом в 200 гривен.

За 2022 год сумма наличных денег в обращении выросла на 14,1% (с 627,6 миллиарда гривен). Однако на протяжении прошлого года она существенно колебалась – происходил как ее рост, так и сокращение, что было обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину.

В НБУ объясняют, что в начале вторжения из-за неопределенности ситуации спрос граждан на наличные деньги существенно вырос, поскольку в первые дни войны украинцы не были уверены, будут ли работать банки и можно ли будет рассчитываться платежными карточками.

"В то же время все смогли быстро убедиться, что даже несмотря на войну финансовые сервисы бесперебойно работают, безналичные расчеты осуществляются, поэтому уже с начала апреля спрос на наличные деньги начал постепенно уменьшаться", - отмечает регулятор.

Вторая волна роста наличных денег в обращении началась с ноября и была связана с массированными ракетными ударами РФ по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку временное отсутствие электроэнергии влечет за собой перебои в работе некоторых банкоматов и это вызывает ощущение, что наличные деньги уже не так доступны, как обычно, а кроме того, длительные отключения электроэнергии приводят и к исчезновению мобильной связи и приостановке работы POS-терминалов.

"Невозможность гарантированно оплатить платежной картой формирует потребность иметь с собой больше наличных денег. Все это вместе влияет на желание граждан сформировать определенный запас наличных денег на длительное время. Из-за этого рост наличных денег в обращении наблюдался до конца 2022 года", - указывают в Нацбанке.

Отметим при этом, что НБУ ныне описывает инфляционные процессы в Украине как контролируемые прогнозирует умеренное замедление темпов роста цен в 2023 году, несмотря на войну.

Источник фото: ua.depositphotos.com