Из НБУ ушел глава департамента, ответственного за обращение наличных: теперь ищут нового

Из Национального банка Украины уволился в связи с выходом на пенсию директор департамента денежного обращения Виктор Зайвенко, сообщает пресс-служба регулятора.

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Обязанности директора департамента к назначению нового руководителя будет выполнять Оксана Галиц, занимающая должность заместителя директора – начальника управления организации наличного обращения этого департамента. НБУ же теперь будет искать и отбирать кандидатов на должность директора указанного подразделения.

Отмечается, что к сфере ответственности будущего руководителя департамента денежного обращения будет относиться, в частности определение потребностей экономики в наличных; обеспечение наличного обращения в Украине, кассовых и эмиссионных операций в национальной валюте.

Также он будет отвечать за методологическое обеспечение и контроль за осуществлением кассовых операций, организацией работы с наличными в национальной и иностранной валютах банками, небанковскими финансовыми учреждениями и инкассаторскими компаниями.

Кроме того, в обязанности должностного лица будет входить разработка и внедрение современных технологий и автоматизации операций с наличными деньгами и другими ценностями; организация выпуска в обращение и изъятия банкнот, разменных и оборотных монет; разработка, выпуск и реализация памятных и инвестиционных монет, сувенирной продукции в Украине и за границей.

Департамент денежного обращения входит в блок "Платежные системы и денежное обращение", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Как прокомментировал сам Шабан, за последние восемь лет НБУ удалось осуществить много комплексных реформ в сфере наличного обращения, в частности, благодаря этому "гривна в кошельках украинцев стала более качественной и защищенной", а наличные расчеты – более удобными для граждан и более дешевыми для государства.

"Этого удалось достичь благодаря профессиональной и ответственной команде департамента денежного обращения во главе с Виктором Зайвенко. Мы благодарны ему за значительный личный вклад в общее дело и уверены, что команда продолжит воплощать проекты, которые будут улучшать наличное обращение и будут способствовать дальнейшей оптимизации банкнотно-монетного ряда", – добавил он.

Напомним, что НБУ регулярно выпускает памятные монеты и специальные выпуски банкнот. В частности, в декабре были введены в обращение серебряные 10-гривневые монеты в честь архистратига Михаила, а также 500-гривневые купюры к 300-летию Григория Сковороды.