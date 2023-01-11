З НБУ пішов голова департаменту, відповідального за обіг готівки: тепер шукають нового

З Національного банку України звільнився у зв’язку з виходом на пенсію директор департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко, повідомляє пресслужба регулятора.

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Обов’язки директора департаменту до призначення нового керівника виконуватиме Оксана Галиць, яка займає посаду заступника директора – начальника управління організації готівкового обігу цього департаменту. НБУ ж тепер шукатиме та відбіратиме кандидатів на посаду директора вказаного підрозділу.

Зазначається, що до сфери відповідальності майбутнього очільника департаменту грошового обігу належатиме, зокрема визначення потреб економіки в готівці; забезпечення готівкового обігу в Україні, касових і емісійних операцій у національній валюті.

Також він відповідатиме за методологічне забезпечення та контроль за здійсненням касових операцій, організації роботи з готівкою в національній та іноземній валютах банками, небанківськими фінансовими установами та інкасаторськими компаніями.

Крім того, в обов'язки посадовця входитиме розроблення і впровадження сучасних технологій та автоматизації операцій з готівкою та іншими цінностями; організація випуску в обіг та вилучення банкнот, розмінних та обігових монет; розроблення, випуск та реалізація пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції в Україні й за кордоном.

Департамент грошового обігу входить до блоку "Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Як прокоментував сам Шабан, за останні вісім років НБУ вдалося здійснити багато комплексних реформ у сфері готівкового обігу, зокрема завдяки цьому "гривня в гаманцях українців стала якіснішою та захищенішою", а готівкові розрахунки – зручнішими для громадян та дешевшими для держави.

"Цього вдалося досягти завдяки професійній та відповідальній команді департаменту грошового обігу на чолі з Віктором Зайвенком. Ми вдячні йому за значний особистий внесок у спільну справу та впевнені, що команда продовжить втілювати проєкти, які поліпшуватимуть готівковий обіг та сприятимуть подальшій оптимізації банкнотно-монетного ряду", – додав він.

Нагадаємо, що НБУ регулярно випускає пам’ятні монети та спеціальні випуски банкнот. Зокрема, в грудні було введено в обіг срібні 10-гривневі монети на честь архістратига Михаїла, а також 500-гривневі купюри до 300-річчя Григорія Сковороди.