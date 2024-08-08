НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету тиражем 10 млн штук: кому вона присвячена

У День військ зв’язку, 8 серпня, Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету “Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України”.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що нова пам’ятна монета продовжує серію “Збройні Сили України” та присвячується українським воїнам-зв’язківцям.

Про дизайн монети

Монета номіналом 10 гривень має звичайний, зразка 2018 року, аверс та тематичний реверс.

На ньому по колу містяться написи “ВІЙСЬКА ЗВ’ЯЗКУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗСУ” та гасло її військовослужбовців: “СИЛЬНІ ТРИМАТИ ЗВ’ЯЗОК!”.

У центрі композиції, немов щит, що захищає інформаційний простір, зображено емблему Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, в її основі – восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок.

На задньому плані – схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору, де точиться невидима війна.

Обіг монети

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 таких обігових пам’ятних монет. На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України та елементи, які імітують лабіринти зашифрованих даних. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація таких роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні розпочнеться з 09 серпня 2024 року.

Реалізація банками-дистриб’юторами (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Кому ще Нацбанк присвячував монети

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку. Пам’ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

Національний банк України 25 червня 2024 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України".

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. Ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.

Крім того, Нацбанк чеканив монети на честь залізничників ("Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"), волонтерів ("Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!") та енергетикам ("Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!").

А 29 травня 2024 року Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Ця монета присвячена однойменному військовому формуванню, яке входить до складу системи Міністерства оборони України.