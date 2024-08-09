В Україні вводять в обіг оновлені банкноти гривні: що зміниться

Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як наголосив очільник НБУ Андрій Пишний, національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу.

"Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу", – підкреслив Пишний

Коли з’являться в обігу

Зазначається, що НБУ у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Регулятор підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами з дат їх введення в обіг для подальшої їх видачі клієнтам.

Чи потрібно обмінювати банкноти старого зразка?

В НБУ повідомляють, що модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Як наголошують у регуляторі, громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

"Модифіковані банкноти випускатимуться в межах планового випуску на заміну зношених та пошкоджених банкнот для забезпечення готівкового обігу необхідними обсягами готівкових коштів відповідних номіналів та підвищення якості готівки в обігу", - підкреслюють в НБУ.

Там додають, що поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014–2019 років, які мають ознаки зношення.

Про дизайн нових банкнот

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Національного банку України Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.

Зауважимо, з 1 серпня 2024 року Національний банк розпочав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Нагадаємо, у готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн - це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн). При цьому найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень.