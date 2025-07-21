В Украине стало больше наличных на 37,5 млрд грн: какие банкноты и монеты чаще всего встречаются в обращении

На 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка Украины.

Отмечается, что если I квартал года характеризовался изъятием наличных из обращения, то во II квартале спрос на наличность несколько оживился.

"Это стала тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью", - подчеркивают в регуляторе.

Интересные факты об обращении наличных

Также НБУ привел интересные факты об обновленной статистике наличного обращения на 01 июля 2025 года.

Так, в наличном обороте находится 2,6 млрд. банкнот на общую сумму 851,2 млрд. гривен, а также 15 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд. гривен.

На одного жителя Украины на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно).

Среди купюр больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше – номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).

В наличном обороте находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты четырех номиналов – 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше – номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).

Разменных монет существует два номинала – это монеты 10 и 50 копеек (27,5% и 9,1% от общего количества в обращении соответственно).

"Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности, со стороны сферы торговли", - подчеркивают НБУ.

Там добавляют, что динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен.

Уровень подделки гривневых банкнот остается низким

Заметим, уровень подделка банкнот национальной валюты остается контролируемым и не представляет угрозы для экономики страны.

По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году этот показатель составил 7,1).

Больше всего из оборота изымались поддельные банкноты следующих номиналов: