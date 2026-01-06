Запланована подія 2

ЭКА вводит онлайн-подачу заявлений на компенсацию ущерба от войны

Как подать онлайн заявку на компенсацию ущерба от войны через ЭКА / Shutterstock

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) расширило возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу агентства.

ЭКА упрощает доступ к компенсациям

Теперь подать заявку можно онлайн через платформу   предоставление частичной компенсации. Заявление вместе с пакетом документов также можно отправить по электронной почте по адресу [email protected].

Перед подачей заявления предпринимателям рекомендуют ознакомиться с постановлением Кабинета Министров Украины №1541 от 28 ноября 2025 года, утверждающим порядок предоставления частичной компенсации имущества и страховых премий.

На сайте ЕКА опубликован список наиболее распространенных вопросов и ответов по участию в программе, формы заявлений, а также реквизиты для уплаты разового взноса по первому компоненту. Все материалы доступны в разделе "Программа частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий (вопросы-ответы)" по ссылке.

Напомним, предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и подачи документов в ЭКА государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.

Автор:
Ольга Опенько