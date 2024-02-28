Росіяни розбомбили вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині (ФОТО)

Російські війська 28 лютого скинули авіабомбу на залізничний вокзал станції Бурлук на лінії Куп'янськ - Вовчанск у селищі Великий Бурлук (Куп’янський район Харківської області). Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. Судячи з опублікованого ним фото, вщент зруйновано принаймні північна частина будівлі.

Внаслідок удару керованими авіабомбами загинули двоє людей – чоловік та 6-річна дівчинка. В свою чергу, мати дитини перебуває у важкому стані, їй надається меддопомога.

За даними Головного управління поліції в Харківськоій області, інформація про атаку надійшла о 16:50. Загиблим виявився 48-річний чоловік. Його онука отримала тяжкі поранення, від яких теж померла.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статті 438 Кримінального кодексу, на місце події вирушили слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Авіаудар по Купʼянську

Раніше ж у середу російська армія здійснила авіаудар по Купʼянську. За повідомленнями обласної влади та прокуратури, авіабомба влучила поблизу кафе та церкви Ісуса Христа. Відомо про двох загиблих: 39-річного чоловіка та 58-річного пастора церкви. Поранені три жінки та двоє чоловіків, їм надається медична допомога.

Пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків. За попередніми даними, ворог вдарив по місту бомбами ФАБ-500. За словами кореспондента видання NV, за пів години до російського удару в церкві завершилася молитва. Дружина ж священника, яка також перебувала в релігійному закладі, дивом не постраждала.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Попередні обстріли Великого Бурлука

Зазначимо, що Великий Бурлук лише в поточному році обстрілювався вже неодноразово. Так, 8 січня в селищі були пошкоджені будинок культури, а також склади та елеватор. 29 січня був пошкоджений відомий сирзавод "Сири Бурлука", 31 січня - місцева лікарня.

У ніч на 1 лютого знову була атакована авіабомбами лікарня, 9 лютого - зруйновано кафе, а 14 лютого російські війська влучили ракетою у двоповерховий будинок: в той день п'ять людей загинуло і ще п'ять постраждало. Чергова атака авіабомбами відбулася в ніч на 26 лютого.