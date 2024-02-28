Россияне разбомбили вокзал в Большом Бурлуке Харьковской области: есть погибшие (ФОТО)

Российские войска 28 февраля сбросили авиабомбу на железнодорожный вокзал станции Бурлук на линии Купянск – Волчанск в поселке Великий Бурлук (Купянский район Харьковской области). Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба. Судя по опубликованному им фото, полностью разрушена по меньшей мере северная часть здания.

В результате удара управляемыми авиабомбами погибли два человека – мужчина и 6-летняя девочка. В свою очередь, мать ребенка находится в тяжелом состоянии, ей оказывается медпомощь.

По данным Главного управления полиции в Харьковской области, информация об атаке поступила в 16:50. Погибшим оказался 48-летний мужчина. Его внучка получила тяжелые ранения, от которых также скончалась.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса, на место происшествия отправились следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Как отметил в связи с последними событиями начальник областной военной администрации Олег Синегубов, на ближайшем заседании Совета обороны региона планируется рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми "из всех населенных пунктов на Купянском направлении".

Авиаудар по Купянску

Ранее же в среду российская армия нанесла авиаудар по Купянску. По сообщениям областной власти и прокуратуры, авиабомба попала вблизи кафе и церкви Иисуса Христа. Известно о двух погибших: 39-летнем мужчине и 58-летнем пасторе церкви. Ранены три женщины и двое мужчин, им оказывается медицинская помощь.

Поврежден и частично разрушен ряд жилых домов. По предварительным данным, враг ударил по городу бомбами ФАБ-500. По словам корреспондента издания NV, за полчаса до русского удара в церкви завершилась молитва. Жена же священника, также находившаяся в религиозном заведении, чудом не пострадала.

Предыдущие обстрелы Великого Бурлука

Отметим, что Великий Бурлук только в этом году обстреливался уже неоднократно. Так, 8 января в поселке были повреждены дом культуры, а также склады и элеватор. 29 января был поврежден известный сырзавод "Сыры Бурлука", 31 января – местная больница.

9 февраля было разрушено кафе, а 14 февраля российские войска попали ракетой в двухэтажное здание: в тот день пять человек погибли и еще пять пострадали. Очередная атака авиабомбами произошла в ночь на 26 февраля.

Напомним также, что в ночь с 24 на 25 февраля армия РФ ударила по Константиновке Донецкой области: среди объектов гражданской инфраструктуры был разрушен и местный железнодорожный вокзал.

Он уже долго не работал, не принимал поезда и не обслуживал пассажиров, однако до начала полномасштабного вторжения именно Константиновка была конечной станцией более десятка поездов дальнего сообщения и более 15 пригородных поездов сообщения. Здание также имело историческую и художественную ценность.