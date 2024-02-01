В Харьковской области оккупанты сбросили КАБ на больницу, в Херсонской - шесть человек получили ранения: как прошла ночь в регионах

За прошедшие сутки войска Российской Федерации обстреляли ряд регионов Украины. оккупанты били чуть ли не из всего имеющегося у них арсенала оружия, применили баллистические ракеты. В результате есть значительные разрушения, несколько человек получили ранения, а один человек погиб.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

По Херсонщине оккупанты выпустили 164 снаряда

За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел области, выпустив 164 снаряда с применением артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Также нанес ракетный удар. По городу Херсон враг направил 64 снаряда, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебные заведения и детский сад в Бериславском районе; общежитие и предприятие в Херсоне.

Рашисты били по 27 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 169 ударов

В течение 31 января 58 вражеских БПЛА атаковали Новодаровку, Новоданиловку, Волшебное, Красное, Малиновку, Левадное, Новоивановку, Темировку, Полтавку, Новоуспеновское, Пятихатки и Павловку, Запорожской области, сообщили в ОВА.

Также оккупанты совершили авиационный удар по Белогорью и 9 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Роботиного и Омельника. 101 артудар пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Роботы, Приютного, Белогорья, Темировки, Степногорска, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

В результате обстрелов были разрушены или повреждены 25 жилых домов и объектов инфраструктуры.

По Харьковщине запустили "шахеды" и сбросили КАБы

В 23:15 31 января оккупанты ударили 4 БПЛА типа Шахед-136 по Харькову, зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе, сообщил председатель области Олег Синегубов.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окип Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района и др.

В 21:56 в пгт Большой Бурлук Купянского района оккупанты ударили двумя КАБами по центральной районной больнице. Поврежден фасад, крыша и окна ЦРБ. Эвакуированы 38 человек, из них 5 работников ЦРБ. 4 человека пострадали во время вражеских обстрелов по гражданской больнице.

В 16:35 в пгт Большой Бурлук в результате вражеского обстрела повреждено остекление, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатированное складское помещение.

В 11:00 произошел вражеский обстрел в с. Обильное Богодуховского района. Повреждены частные дома, складские помещения, могилы на местном кладбище.

В 12:00 в с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.

Ночью было две атаки на Никопольский район

Россияне выпустили десяток снарядов по селам Мировской и Марганецкой общин. Работала враждебная артиллерия. Около полуночи обстрелы стихли. И дальше по всей территории Днепропетровской области было тихо, сообщают в ОВА.

Враг 4 раза атаковал Николаевскую область баллистикой

Вчера, 31 января, враг четырежды атаковал область баллистикой. Применял, вероятно, ракеты "Искандер-М" и С-300. Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. В результате этого, без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются, сообщает глава области Виталий Ким.

В Николаевском районе вражеские минометные обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Кроме того, в 11:48 враг обстреливал из артиллерии и Куцурубскую общину. А в течение дня направил туда пять FPV-дронов. Пострадавших нет.

В Донецкой области за 31 января россияне убили 1 жителя Донбасса - в Цукурино. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

Всего за сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса. С линии фронта эвакуированы 69 человек, в том числе 7 детей.

В Волновахском районе обстрелы подверглись обстрелянным окрестностям Новоукраинки и Максимовке Угледарской общины.

Покровский район: В Марьинском обществе под артогнем Красногоровка и Екатериновка. В Цукурино Селидовской общины погиб человек, повреждены 10 домов, 2 сельхозпредприятия, перебита линия электропередач. В Мирнограде ракета попала в школу, повреждены 11 домов.

Краматорский район: Лиманская община подверглась 16 обстрелам, в Ильиновской общине обстреляно Калиново, в Константиновской — Александро-Шультино.

Бахмутский район: в Торецке ранены 2 человека, повреждены 4 дома, админздание и объект инфраструктуры; также повреждены 3 дома в Нью-Йорке и 1 дом в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены 8 домов. В Северске повреждены 2 дома и нежилое сооружение.