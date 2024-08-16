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В Kernel прокомментировали попадание авиабомб в маслоэкстракционный завод в Харьковской области: названы погибшие (ФОТО)
Во время обстрела авиабомбами поселка Приколотное (Ольховатская община Харьковской области) 15 августа произошли попадания в маслоэкстракционный завод компании Kernel, в результате чего погибли два человека.
Как сообщается в сообщении компании, погибшими оказались Николай Пацакцла 1966 года рождения и Павел Козлов 1979 года рождения. Еще трое работников получили ранения.
В Kernel при этом напоминают, что с начала полномасштабного российского вторжения из-за близости к границе с РФ производство на Приколотнянском МЭЗ было остановлено.
Однако в исключительных случаях работники выходят на работу, а именно для устранения последствий обстрелов, налаживания электричества и охраны территории.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Эта потеря невосполнима для семей и для команды Kernel. В час скорби мы поддерживаем каждую из семей погибших коллег и оказываем по 1 миллиону гривен помощи", — пообещали в компании.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в четверг в 15:30 россияне сбросили на Приколотное управляемые авиабомбы, одна из которых попала в здание гражданского предприятия, вызвав пожар площадью 300 квадратных метров. Другая вызвала пожар на 900 квадратных метров в складском здании.
Также в поселке было повреждено здание учебного заведения. Ликвидировали последствия 15 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС. Помимо двух погибших, сообщалось о шести раненых.