В Kernel прокомментировали попадание авиабомб в маслоэкстракционный завод в Харьковской области: названы погибшие (ФОТО)

Во время обстрела авиабомбами поселка Приколотное (Ольховатская община Харьковской области) 15 августа произошли попадания в маслоэкстракционный завод компании Kernel, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается в сообщении компании, погибшими оказались Николай Пацакцла 1966 года рождения и Павел Козлов 1979 года рождения. Еще трое работников получили ранения.

В Kernel при этом напоминают, что с начала полномасштабного российского вторжения из-за близости к границе с РФ производство на Приколотнянском МЭЗ было остановлено.

Однако в исключительных случаях работники выходят на работу, а именно для устранения последствий обстрелов, налаживания электричества и охраны территории.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Эта потеря невосполнима для семей и для команды Kernel. В час скорби мы поддерживаем каждую из семей погибших коллег и оказываем по 1 миллиону гривен помощи", — пообещали в компании.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в четверг в 15:30 россияне сбросили на Приколотное управляемые авиабомбы, одна из которых попала в здание гражданского предприятия, вызвав пожар площадью 300 квадратных метров. Другая вызвала пожар на 900 квадратных метров в складском здании.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: Kernel Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Также в поселке было повреждено здание учебного заведения. Ликвидировали последствия 15 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС. Помимо двух погибших, сообщалось о шести раненых.