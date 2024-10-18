Найбільший в Україні виробник соняшникової олії погасив єврооблігації на $300 млн

Агрохолдинг "Кернел", один із найбільших в Україні виробників соняшникової олії, повністю погасив п'ятирічні єврооблігації на $300 мільйонів зі ставкою 6,5% річних у заплановану дату погашення 17 жовтня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що розрахування з кредиторами стало можливим завдяки сумлінній роботі команди агрохолдингу, а також валютній лібералізації з боку Національного банку України.

Як наголошують в "Кернел", компанії важливо підтримувати високий кредитний рейтинг, тому, незважаючи на всі воєнні виклики, дотримання зобов’язань перед кредиторами було і залишається у пріоритеті.

"Кредитна історія є критично важливим активом для нашої компанії. Ми усвідомлюємо, що дотримання всіх строків і зобов’язань перед кредиторами — це запорука нашої фінансової стабільності. Працюючи разом з командою на спільний результат, ми забезпечуємо прозорість і надійність у всіх наших фінансових операціях, що дозволяє нам зміцнювати довіру на міжнародній арені", - зазначив Сергій Волков, фінансовий директор Kernel.

Зауважимо, 14 лютого цього року уряд України звернувся до Нацбанку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам задля подальшого її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями із західними кредиторами. До списку увійшов і агрохолдинг "Кернел".

Раніше повідомлялось, що "Кернел" продовжила до 30 червня 2024 року термін дії відмови від виплати довоєнних кредитних зобов'язань (waivers), загальний обсяг яких складає $773 млн. Відтак, компанія сплачувала лише відсотки за всіма кредитами, що були взяті до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для СТОВ "Дружба-Нова", що входить до агрохолдингу "Кернел", майже в 4 рази: з 340 млн грн до 1 млрд 253 млн грн.

Про "Кернел"

До війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік "Кернел" одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.