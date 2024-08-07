Ощадбанк розширив фінансування для вітчизняного агрохолдинга до 1 млрд 253 млн грн

Ощадбанк продовжує підтримку орієнтованих на експорт українських компаній та збільшує кредитний ліміт для СТОВ "ДРУЖБА-НОВА", що входить до групи компаній Kernel, майже в 4 рази: з 340 млн грн до 1 млрд 253 млн грн.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що цільове призначення фінансування – поповнення обігових коштів виробника сільськогосподарської продукції.

Компанія "ДРУЖБА-НОВА" є одним із найбільших земельних кластерів Kernel та має в обробітку понад 110 тис. га. Завдяки залученим коштам компанія зможе забезпечити ефективну збиральну та посівну кампанії в поточному році, що сприятиме збільшенню валютних надходжень від українського експорту.

Повідомляється, що Ощадбанк розпочав співпрацю з групою компаній Kernel на самому початку повномасштабної війни, коли всі зусилля банківського сектору було спрямовано в першу чергу на підтримку аграріїв для забезпечення продовольчої безпеки країни.

На сьогодні кредитний портфель групи компаній Kernel в Ощаді становить вже понад 2,2 млрд грн.

"Підтримка аграрної галузі продовжує залишатись для нас пріоритетом під час війни, адже це не лише продовольча безпека, а й один з головних драйверів нашої економіки й валютних надходжень до України", – зауважив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

"Зараз підтримка українського виробника з боку українських банків важлива як ніколи, оскільки вихід на міжнародні ринки фінансування ускладнений воєнними ризиками. Ми цінуємо нашу співпрацю з Ощадбанком і вдячні, що можемо розраховувати на підтримку банку", – зауважив Сергій Волков, CFO Kernel.

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експорту (близько 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, вирощує агропродукцію та реалізує її.

Чистий прибуток "Кернела" за 2023 ФР становив 299 млн дол, тоді як попередній рік компанія завершила із чистим збитком 41 млн дол. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% - до 3,455 млрд дол, проте EBITDA зросла в 2,5 раза - до 544 млн дол.

За перше півріччя 2024 ФР чистий прибуток "Кернела" впав у 3,6 раза проти першого півріччя 2023 ФР - до 102 млн дол, а EBITDA - удвічі, до 223 млн дол за зниження виручки на 16% - до 1,59 млрд дол.

У вересні 2023 року внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи "Кернел".

У квітні 2024 року через нещодавні масштабні ракетні атаки Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні, агрохолдинг "Кернел" повідомив про значне погіршення умов своєї діяльності. Зокрема, масштабний ракетний удар Росії по транспортній інфраструктурі в районі порту "Чорноморськ" повністю зупинив залізничне сполучення з портом.

Нагадаємо, арохолдинг "Астарта" уклав з ПриватБанком інвестиційну кредитну угоду, кошти якої будуть спрямовані на модернізацію сільськогосподарського та цукрового виробництв для збільшення експортного потенціалу компанії.