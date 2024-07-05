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"Астарта" уклала кредитну угоду з ПриватБанком на $10 млн
Агрохолдинг "Астарта" уклав з ПриватБанком інвестиційну кредитну угоду, кошти якої будуть спрямовані на модернізацію сільськогосподарського та цукрового виробництв для збільшення експортного потенціалу компанії.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Зазначається, що загальна сума кредитного ліміту становить $10 млн, а термін кредитування — 5 років.
"Це перша угода Астарти з ПриватБанком. Нею ми розпочали наше довгострокове партнерство з одним з найбільших в Україні державним банком. Така співпраця є важливою і особливо цінною, адже саме державні банки першими почали надавати довгострокове фінансування українському агробізнесу під час повномасштабної війни", – зазначила Лілія Лиманська, фінансова директорка "Астарти".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Вона додала, що кредитні кошти компанія планує використати на рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.
"Фінансування агровиробництва, як малого бізнесу так і великих компаній, для нас є першочерговим пріоритетом. ПриватБанк залишається одним з лідерів за обсягами кредитування аграріїв, бо це основа продовольчої безпеки країни, - відзначає Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.
Про холдинг "Астарта"
"Астарта" — вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях.
До складу холдингу входять цукрові заводи, агрогосподарства із земельним банком близько 250 тис. га і молочні ферми. 7 високотехнологічних елеваторних комплексів компанії розташовані у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Загальна потужність зберігання 562 тис. т. У 2014 році холдинг ввів у експлуатацію завод із переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод").
Раніше повідомлялося, що "Астарта", планує запуск власної торгової марки для продажу цукру та молочних продуктів у роздрібних мережах.
Зазначимо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.
До того ж, у 2023 році "Астарта" збільшила виручку від експорту. Так, цей показник виріс на 17% у порівнянні з 2022 роком і склав 325 млн євро.
Загалом у 2023 році "Астарта" отримала рекордний виторг – 619 млн євро, який на 21% перевищив показник 2022-го.
Крім того, за даними Forbes, компанія продовжує інвестувати в Україні. З 2021 по 2023 рік "Астарта" збільшила вкладення у чотири рази, до майже 1,7 млрд грн. Цьогоріч компанія інвестує у виробництво соєвого протеїнового концентрату, складську логістику, виробництво електрики з біогазу.