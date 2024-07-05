"Астарта" уклала кредитну угоду з ПриватБанком на $10 млн

Агрохолдинг "Астарта" уклав з ПриватБанком інвестиційну кредитну угоду, кошти якої будуть спрямовані на модернізацію сільськогосподарського та цукрового виробництв для збільшення експортного потенціалу компанії.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що загальна сума кредитного ліміту становить $10 млн, а термін кредитування — 5 років.

"Це перша угода Астарти з ПриватБанком. Нею ми розпочали наше довгострокове партнерство з одним з найбільших в Україні державним банком. Така співпраця є важливою і особливо цінною, адже саме державні банки першими почали надавати довгострокове фінансування українському агробізнесу під час повномасштабної війни", – зазначила Лілія Лиманська, фінансова директорка "Астарти".

Вона додала, що кредитні кошти компанія планує використати на рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

"Фінансування агровиробництва, як малого бізнесу так і великих компаній, для нас є першочерговим пріоритетом. ПриватБанк залишається одним з лідерів за обсягами кредитування аграріїв, бо це основа продовольчої безпеки країни, - відзначає Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Про холдинг "Астарта"

"Астарта" — вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях.

До складу холдингу входять цукрові заводи, агрогосподарства із земельним банком близько 250 тис. га і молочні ферми. 7 високотехнологічних елеваторних комплексів компанії розташовані у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Загальна потужність зберігання 562 тис. т. У 2014 році холдинг ввів у експлуатацію завод із переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод").

Раніше повідомлялося, що "Астарта", планує запуск власної торгової марки для продажу цукру та молочних продуктів у роздрібних мережах.

Зазначимо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

До того ж, у 2023 році "Астарта" збільшила виручку від експорту. Так, цей показник виріс на 17% у порівнянні з 2022 роком і склав 325 млн євро.

Загалом у 2023 році "Астарта" отримала рекордний виторг – 619 млн євро, який на 21% перевищив показник 2022-го.

Крім того, за даними Forbes, компанія продовжує інвестувати в Україні. З 2021 по 2023 рік "Астарта" збільшила вкладення у чотири рази, до майже 1,7 млрд грн. Цьогоріч компанія інвестує у виробництво соєвого протеїнового концентрату, складську логістику, виробництво електрики з біогазу.