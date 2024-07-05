"Астарта" заключила кредитное соглашение с ПриватБанком на $10 млн

Агрохолдинг "Астарта" заключил с ПриватБанком инвестиционное кредитное соглашение, средства которого будут направлены на модернизацию сельскохозяйственного и сахарного производств для увеличения экспортного потенциала компании.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Общая сумма кредитного лимита составляет $10 млн, а срок кредитования — 5 лет.

"Это первое соглашение Астарты с ПриватБанком. Им мы начали наше долгосрочное партнерство с одним из крупнейших в Украине государственных банков. Такое сотрудничество важно и особенно ценно, ведь именно государственные банки первыми начали предоставлять долгосрочное финансирование украинскому агробизнесу во время полномасштабной войны. Кредитные средства мы планируем использовать на рефинансирование инвестиций в модернизацию сахарного производства, развитие животноводства и растениеводства, в том числе и приобретение высокотехнологичного оборудования, сельхозтехники и автотранспорта", – отметила Лилия Лиманская, финансовый директор "Астарты".

"Финансирование агропроизводства, как малого бизнеса, так и крупных компаний, для нас является первоочередным приоритетом. ПриватБанк остается одним из лидеров по объемам кредитования аграриев, потому что это основа продовольственной безопасности страны", - отмечает Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ.

О холдинге "Астарта"

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

В состав холдинга входят сахарные заводы, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. 7 высокотехнологичных элеваторных комплексов компании расположены в Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях. Общая мощность хранения 562 тыс. т. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Ранее сообщалось, что "Астарта" планирует запуск собственной торговой марки для продажи сахара и молочных продуктов в розничных сетях.

Отметим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара - этот показатель стал лучше по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.

К тому же, в 2023 году "Астарта" увеличила выручку от экспорта. Да, этот показатель вырос на 17% по сравнению с 2022 годом и составил 325 млн евро.

Всего в 2023 году "Астарта" получила рекордную выручку - 619 млн евро, которая на 21% превысила показатель 2022-го.

Кроме того, по данным Forbes, компания продолжает инвестировать в Украину. С 2021 по 2023 год "Астарта" увеличила вложения в четыре раза, почти до 1,7 млрд грн. В этом году компания инвестирует в производство соевого протеинового концентрата, складскую логистику, производство электричества из биогаза.