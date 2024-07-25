Ощадбанк почав приймати заявки на підтримку індустріальних парків

Відсьогодні, з 25 липня, в Ощадбанку з'явилась можливість подавати заявки на підтримку індустріальних парків. Надання коштів відбувається в рамках відповідної державної програми.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що подавати ці заявки можуть ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії цих парків до 15 серпня 2024 року.

Яка пропонується допомога

Згідно з повідомленням пресслужби, пропонується допомога двох видів:

безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою, включаючи дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання;

компенсація витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж.

Фінансування надаватиметься на умовах спільного фінансування з заявником у рівних частках (для деокупованих територій – 80/20). Участь у програмі передбачає чіткі зобов’язання заявника перед державою: введення в експлуатацію 5 тис. кв. м промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менш ніж двох учасників протягом трьох років.

Нагадаємо, днями "Укрексімбанк" почав прийом заявок на участь у державній програмі "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Максимальна сума фінансування складає 150 млн грн. Найближчим часом до програми повинен долучитися й "Укргазбанк".

Про програму розвитку індустріальних парків

Програма підтримки розвитку індустріальних парків є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку розвитку вітчизняних індустріальних парків.

У держбюджеті на 2024 рік для цього закладено 1 млрд грн.

Переваги програми:

Максимальне державне стимулювання до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50;

Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% витрат (до 150 млн грн);

Відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума – 150 млн грн.

Вимоги до кандидатів:

Побудувати не менше 5000 квадратних метрів виробничих площ у парку;

Залучити щонайменше двох учасників протягом трьох років.

Програма також передбачає низку пільг та заохочень для підприємців та інвесторів, включаючи звільнення від сплати ПДВ і митних зборів на нове обладнання, податкові пільги на прибуток, та підтримку міжнародними організаціями.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

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