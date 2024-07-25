Ощадбанк начал принимать заявки на поддержку индустриальных парков

С 25 июля в Ощадбанке появилась возможность подавать заявки на поддержку индустриальных парков. Предоставление средств производится в рамках соответствующей государственной программы.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что подавать эти заявки могут инициаторы создания индустриальных парков и управляющие компании этих парков до 15 августа 2024 года.

Какая предлагается помощь

Согласно сообщению пресс-службы, предлагается помощь двух видов:

безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, включая дороги, линии связи, газо-, водо- и электроснабжения;

компенсация затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям.

Финансирование будет предоставляться на условиях совместного финансирования с заявителем в равных долях (для деоккупированных территорий – 80/20). Участие в программе предусматривает четкие обязательства заявителя перед государством: ввод в эксплуатацию 5 тыс. кв. м промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечения не менее двух участников в течение трех лет.

Напомним, на днях "Укрэксимбанк" начал прием заявок на участие в государственной программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Максимальная сумма финансирования составляет 150 млн. грн. В ближайшее время к программе должен присоединиться и "Укргазбанк".

О программе развития индустриальных парков

Программа поддержки развития индустриальных парков является частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку развития отечественных индустриальных парков.

В госбюджете на 2024 год для этого заложено 1 млрд. грн.

Преимущества программы:

Максимальное государственное стимулирование до 150 млн. грн. ($3,8 млн.) на условиях софинансирования 50/50;

Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн. грн.);

Возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн. грн.

Требования к кандидатам:

Построить не менее 5000 квадратных метров производственных площадей в парке;

Привлечь не менее двух участников в течение трех лет.

Программа также предусматривает ряд льгот и поощрений для предпринимателей и инвесторов, включая освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль и поддержку международными организациями.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться в него после решения всех недостатков.

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