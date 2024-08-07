Ощадбанк расширил финансирование для отечественного агрохолдинга до 1,25 миллиарда гривен

Ощадбанк продолжает поддержку ориентированных на экспорт украинских компаний и увеличивает кредитный лимит для входящего в группу компаний Kernel ООО "ДРУЖБА-НОВА" почти в 4 раза: с 340 млн грн до 1 млрд 253 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Целевое назначение финансирования – пополнение оборотных средств производителя сельскохозяйственной продукции.

Компания "ДРУЖБА-НОВА" является одним из крупнейших земельных кластеров Kernel и имеет в обработке более 110 тыс. га. Благодаря привлеченным средствам компания сможет обеспечить эффективную уборочную и посевную кампании в текущем году, что приведет к увеличению валютных поступлений от украинского экспорта.

Сообщается, что Ощадбанк начал сотрудничество с группой компаний Kernel в самом начале полномасштабной войны, когда все усилия банковского сектора были направлены в первую очередь на поддержку аграриев для обеспечения продовольственной безопасности страны.

На сегодняшний день кредитный портфель группы компаний Kernel в Ощаде составляет уже более 2,2 млрд грн.

"Поддержка аграрной отрасли продолжает оставаться для нас приоритетом во время войны, ведь это не только продовольственная безопасность, но и один из главных драйверов нашей экономики и валютных поступлений в Украину", – заметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

"Сейчас поддержка украинского производителя со стороны украинских банков важна как никогда, поскольку выход на международные рынки финансирования усложнен военными рисками. Мы ценим наше сотрудничество со Ощадбанком и благодарны, что можем рассчитывать на поддержку банка", – заметил Сергей Волков, CFO Kernel.

О "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, выращивает и реализует агропродукцию.

Чистая прибыль "Кернела" за 2023 год ФР составляла 299 млн долл., тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком 41 млн долл. Выручка агрохолдинга за 2023 г. ФР сократилась на 35% — до 3,455 млрд долл., однако EBITDA выросла в 2,5 раза — до 544 млн долл.

За первое полугодие 2024 г. ФР чистая прибыль "Кернела" упала в 3,6 раза против первого полугодия 2023 г. ФР — до 102 млн долл., а EBITDA — вдвое, до 223 млн долл. за снижение выручки на 16% — до 1,59 млрд долл.

В сентябре 2023 года в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы "Кернел".

В апреле 2024 года из-за недавних масштабных ракетные атаки России на критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине, агрохолдинг "Кернел" сообщил о значительном ухудшении условий своей деятельности. В частности, масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.

Напомним, арохолдинг "Астарта" заключил с ПриватБанком инвестиционное кредитное соглашение, средства которого будут направлены на модернизацию сельскохозяйственного и сахарного производств для увеличения экспортного потенциала компании.