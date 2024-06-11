Как инновации в агробизнесе могут стимулировать получение устойчивого финансирования - опыт Kernel

В последнее время довольно часто от Нацбанка Украины и банковского сектора можно услышать о необходимости интеграции метрик устойчивого развития, или ESG (Environmental, Social, Governance), в процессы рассмотрения кредитных и инвестиционных проектов.

Что это значит на практике? В первую очередь, речь идет об оценке банками своих портфелей финансирования на предмет нефинансовых рисков и влияния в контексте ESG, в том числе за счет анализа соответствующих данных от клиентов. Результаты такого скрининга должны лечь в основу механизмов принятия решений банками по привлечению устойчивого финансирования. При этом будут учитываться материальные аспекты ESG в портфеле банковских услуг и четкие критерии постоянства соответствующего финансового продукта.

Например, в некоторых иностранных банках есть внутренние ESG рейтинги для существующих и потенциальных клиентов, а на кредитных комитетах информация о деятельности компании в сфере устойчивого развития по важности приравнивается к финансовым показателям при принятии решений. Кроме того, банки даже могут принимать санкционные меры в отношении компаний за ненадлежащую ESG-представленность в виде повышения процентной ставки или даже разрыва сотрудничества с клиентом.

Устойчивое финансирование (англ. sustainability-linked finance) предполагает создание дополнительной нефинансовой отдачи от инвестиций – реализацию определенных практик или проектов, которые уменьшают влияние операционной деятельности компании на окружающую среду, усиливают социальный капитал, поддерживают местные общины и т.д. Обязательство вводить такую деятельность по устойчивому развитию фиксируется в условиях финансирования в виде конкретных измеряемых метрик. Они, в свою очередь, должны быть адаптированы к каждому сектору и возможностям отдельных компаний.

От теории к практике: опыт агро

Для Kernel как крупнейшего в Украине производителя и экспортера зерновых, лидера мирового рынка подсолнечного масла, реализация возможностей, связанных с привлечением устойчивого финансирования, является одной из ключевых задач для функции устойчивого развития компании. В частности, в сотрудничестве с основными производственными направлениями бизнеса (агропроизводство и переработка) и финансовым департаментом мы подробно исследуем рынок финансирования и ожиданий банков.

По нашим наблюдениям, на сегодняшний день наиболее распространенной категорией постоянных измерительных метрик для агросектора являются цели по снижению выбросов парниковых газов. Они должны быть рассчитаны и верифицированы в соответствии с международно принятыми методиками, например, подходами инициативы научно-обоснованных целей (англ. SBTi, science-based targets initiative). Недавно Полтавский маслоэкстракционный завод Kernel стал первым предприятием в секторе пищевой промышленности Украины, которое присоединилось к этой инициативе. Тем самым завод взял на себя обязательства по внедрению мер, которые внесут вклад в ограничение глобального потепления до 1,5°C.

Тем не менее, цели по снижению выбросов парниковых газов – это непростая задача, в частности для компаний, в которых основная доля корпоративных выбросов сосредоточена на поле, то есть источниками выбросов являются обработка почвы, внесение азотных удобрений и работа агротехники. Учет парниковых выбросов базового года, установление долгосрочной цели по снижению и планированию соответствующей агротехнологии для ее выполнения (так называемые регенеративные практики), при этом с минимизацией рисков падения урожаев – все это требует значительных аналитических ресурсов, времени и дополнительных затрат.

Понятно, что в условиях современной неопределенности для большинства украинских агрокомпаний это неприоритетная задача. Поэтому одним из первых шагов в стимулировании устойчивого финансирования в растениеводстве сегодня может быть фокусировка не на показателях снижения выбросов парниковых газов, а на метриках повышения эффективности существующих агроопераций, оптимизации норм внесения азотных удобрений, СВР и расхода топлива. Именно здесь возникает пространство для потенциального сотрудничества между банками и инновационными проектами агрокомпаний, в частности, с фарм-менеджмент системами (FMS).

Агроинновации в Kernel

Kernel имеет свою фарм-менеджмент систему – DigitalAgribusiness, которая позволяет собирать, анализировать и накапливать информацию о поле и технологии производства и, соответственно, о результатах урожайности. Вместе с историей агротехнологических операций в поле DigitalAgribusiness аккумулирует данные о состоянии почвы. Это производится за счет плановых циклических агрохимических обследований в собственной лаборатории. Системно данные собираются с 2012 года.

Кроме того, фиксируется информация об обследовании полей, проводимых агрономами с фотоподтверждением состояния культуры, геолокацией и выявленными проблемами. В комплексе с данными из дронов и спутников, метеорологическими показателями все это является базой для оценки выбросов парниковых газов в разрезе отдельных полей и культур, а также для измерения эффекта от экономных технологий и мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение показателей здоровья и биоразнообразия.

Итак, уже сегодня агрокомпании оперируют большими объемами детализированных и достоверных данных, которые ложатся в основу не только эффективного бизнес-планирования, но и поддержки в реализации практик устойчивого агропроизводства, управления природоориентированными решениями, влияниями на биоразнообразие и повышения климатической устойчивости. Такие инструменты консолидации и анализа информации могут также помогать банкам принимать быстрые обоснованные решения по предоставлению устойчивого финансирования, уменьшая трансакционные расходы и способствовать определению реалистичных и унифицированных метрик финансирования для агросектора.