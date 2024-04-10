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Kernel отмечает поддержку украинского бизнеса со стороны Госпотребслужбы по расширению экспорта

Kernel отмечает поддержку украинского бизнеса со стороны Госпотребслужбы по расширению экспорта
Kernel отмечает поддержку украинского бизнеса со стороны Госпотребслужбы по расширению экспорта

Сотрудничество бизнеса и государства в стабильности украинской экономики остается в фокусе внимания агропроизводителей и экспортеров. Kernel – крупнейший производитель и экспортер зерновых в Украине, лидер мирового рынка подсолнечного масла, отмечает поддержку Госпотребслужбы во время ключевых моментов для развития экспортных возможностей в условиях военного положения.

"Во время войны агроотрасль Украины проходит сложный путь не только выживания и балансировки, но и трансформаций. В этом процессе особенно ценны шаги, которые государственные институты делают навстречу бизнесу для достижения общей цели - расширение экспортных возможностей Украины, - отмечает Андрей Паладий, Главный трейдер масла и шрота Kernel – Так, в один из непростых периодов работы "Зернового коридора" наша компания успешно начала экспортировать подсолнечный шрот в КНР альтернативными логистическими путями.   контроль согласно санитарным и фитосанитарным нормам, закрепленным двусторонними соглашениями между обоими государствами. Функция контроля над соблюдением стандартов, а также полномочия выдачи сертификатов закреплены за инспекторами Госпотребслужбы. Специалисты ГУ ГНСС внесли важный вклад в результат — по обращению Kernel оперативно предоставили необходимые разъяснения и рекомендации. И мы смогли соблюсти все процедуры контроля и осуществить необходимые поставки груза через порт Констанца в период усложнений экспорта прямыми морскими путями".

Несмотря на уже существующие совместные достижения и положительные сдвиги в процессах, остается много точек роста и развития в работе Госпотребслужбы в рамках сотрудничества с агроэкспортерами. Среди таких перспективных направлений – аккредитация лабораторий, введение круглосуточной работы инспекторов и лабораторий, а также возможность оформления экспорта в любом регионе для снижения нагрузки и риска коррупции в тех региональных точках, где объемы экспортных отгрузок максимальны.  

Важно, чтобы украинские институции шли навстречу агропроизводителям и помогали бизнесу выживать в таких сложных условиях. Благодаря совместной системной работе Госпотребслужбы и других государственных органов, удается строить новые подходы к процессам, избегать перебоев с экспортом продовольствия и обеспечивать бесперебойную работу аграрных предприятий, наполняющих госбюджет во время войны валютной выручкой.