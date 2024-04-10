Kernel отмечает поддержку украинского бизнеса со стороны Госпотребслужбы по расширению экспорта

Сотрудничество бизнеса и государства в стабильности украинской экономики остается в фокусе внимания агропроизводителей и экспортеров. Kernel – крупнейший производитель и экспортер зерновых в Украине, лидер мирового рынка подсолнечного масла, отмечает поддержку Госпотребслужбы во время ключевых моментов для развития экспортных возможностей в условиях военного положения.

"Во время войны агроотрасль Украины проходит сложный путь не только выживания и балансировки, но и трансформаций. В этом процессе особенно ценны шаги, которые государственные институты делают навстречу бизнесу для достижения общей цели - расширение экспортных возможностей Украины, - отмечает Андрей Паладий, Главный трейдер масла и шрота Kernel – Так, в один из непростых периодов работы "Зернового коридора" наша компания успешно начала экспортировать подсолнечный шрот в КНР альтернативными логистическими путями. контроль согласно санитарным и фитосанитарным нормам, закрепленным двусторонними соглашениями между обоими государствами. Функция контроля над соблюдением стандартов, а также полномочия выдачи сертификатов закреплены за инспекторами Госпотребслужбы. Специалисты ГУ ГНСС внесли важный вклад в результат — по обращению Kernel оперативно предоставили необходимые разъяснения и рекомендации. И мы смогли соблюсти все процедуры контроля и осуществить необходимые поставки груза через порт Констанца в период усложнений экспорта прямыми морскими путями".

Несмотря на уже существующие совместные достижения и положительные сдвиги в процессах, остается много точек роста и развития в работе Госпотребслужбы в рамках сотрудничества с агроэкспортерами. Среди таких перспективных направлений – аккредитация лабораторий, введение круглосуточной работы инспекторов и лабораторий, а также возможность оформления экспорта в любом регионе для снижения нагрузки и риска коррупции в тех региональных точках, где объемы экспортных отгрузок максимальны.

Важно, чтобы украинские институции шли навстречу агропроизводителям и помогали бизнесу выживать в таких сложных условиях. Благодаря совместной системной работе Госпотребслужбы и других государственных органов, удается строить новые подходы к процессам, избегать перебоев с экспортом продовольствия и обеспечивать бесперебойную работу аграрных предприятий, наполняющих госбюджет во время войны валютной выручкой.