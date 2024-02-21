Kernel направил на помощь военным более 2 млрд грн

С первого дня полномасштабного вторжения компания Kernel поддерживает ВСУ, снабжая подразделения украинской армии необходимой техникой и оборудованием. За два года на помощь направлено более 2 млрд гривен.

Kernel выбрал подход оказывать поддержку своими силами и ресурсами. Компания напрямую контактирует с поставщиками и самостоятельно обеспечивает логистику, не аккумулируя административные расходы.

Чтобы помощь поступала системно и вовремя, Kernel напрямую взаимодействует с четырьмя бригадами ВСУ – 95 ОДШБр, 93 ОМБр Холодный Яр, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 14 ОМБр им. князя Романа Великого. Находясь постоянно на связи с военными из бригад, компания оперативно обрабатывает запросы от защитников и предоставляет все необходимое. Среди ключевых направлений помощи автомобили, БПЛА и квадрокоптеры, оборудование для штабов, средства связи и т.д. Детальнее о распределении помощи от компании на https://help-ukraine.kernel.ua/

«Наш бизнес находится на украинской земле, поэтому с первого дня полномасштабного вторжения мы осознавали, что, несмотря на все, должны быть точкой опоры для наших защитников, ведь благодаря их смелости мы можем продолжать свою деятельность на благо Украины и приближать победу. Мы достаточно быстро прошли к пониманию, что хотим и, самое главное, можем помогать напрямую. Для еще большей эффективности Kernel напрямую поддерживает конкретные бригады. Сейчас их четыре.

В то же время мы понимаем, что за два года боевых действий увеличивается количество возвращающихся с фронта, среди них много и наших сотрудников. Поэтому все больше обращаем фокус на ветеранов и их потребности в трудоустройстве и социальной адаптации», – отметил Евгений Осипов, CEO Kernel.

На сегодняшний день в компании мобилизовано 850 сотрудников, более 70 являются ветеранами. Для коллег военнослужащих предусмотрены выплаты и предоставляется все необходимое снаряжение. Для ветеранов компания внедряет программы реинтеграции, включающие возможность освоения новых профессий, адаптацию рабочих мест, юридическую помощь, а также поддержку психологического и физического здоровья. Отдельное направление в нем занимает трудоустройство людей с инвалидностью.

Проекты Kernel для ветеранов преследуют цель охватить не только работников компании. Так, в рамках этой инициативы компания также поддержала спортивную организацию Pototskyi Fight Club, которая имеет важную социальную миссию – через популяризацию занятий боксом помогать военным во время ротации и ветеранам в реабилитации и возвращении в гражданскую жизнь. Клуб предоставляет возможность защитникам бесплатно тренироваться и занимается подготовкой спортсменов-боксеров.