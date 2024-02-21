Kernel спрямував на допомогу військовим понад 2 млрд грн

З першого дня повномасштабного вторгнення компанія Kernel підтримує ЗСУ, забезпечуючи підрозділи української армії необхідною технікою та обладнанням. За два роки на допомогу спрямовано понад 2 млрд гривень.

Kernel обрав підхід надавати підтримку власними силами та ресурсами. Компанія безпосередньо контактує з постачальниками і самостійно забезпечує логістику, не акумулюючи адміністративні витрати.

Щоб допомога надходила системно та вчасно, Kernel напряму взаємодіє з чотирма бригадами ЗСУ – 95 ОДШБр, 93 ОМБр «Холодний Яр», 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 14 ОМБр ім. князя Романа Великого. Перебуваючи постійно на зв’язку з військовими з бригад, компанія оперативно обробляє запити від оборонців та надає все необхідне. Серед ключових напрямків допомоги – автомобілі, БПЛА та квадрокоптери, обладнання для штабів, засоби зв’язку тощо. Детальніше про розподіл допомоги від компанії на https://help-ukraine.kernel.ua/

“Наш бізнес знаходиться на українській землі, тож з першого дня повномасштабного вторгнення ми усвідомлювали, що маємо, попри все, бути точкою опори для наших оборонців, адже завдяки їх сміливості ми можемо продовжувати свою діяльність на благо України та наближати перемогу. Ми досить швидко пройшли до розуміння, що хочемо і, найголовніше, можемо допомагати напряму. Для ще більшої ефективності Kernel безпосередньо підтримує конкретні бригади. Зараз їх чотири.

Водночас ми розуміємо, що за два роки бойових дій збільшується кількість тих, хто повертається з фронту, серед них багато і наших співробітників. Тож все більше спрямовуємо фокус уваги на ветеранів та їх потреби у працевлаштуванні та соціальній адаптації”, – зазначив Євген Осипов, CEO Kernel.

На сьогодні у компанії мобілізовано 850 співробітників, понад 70 є ветеранами. Для колег-військовослужбовців передбачені виплати та надається все необхідне спорядження. Для ветеранів компанія впроваджує програми реінтеграції, що включають можливість освоєння нових професій, адаптацію робочих місць, надання юридичної допомоги, а також підтримки психологічного та фізичного здоров’я. Окремий напрям у ньому посідає працевлаштування людей з інвалідністю.

Проєкти Kernel для ветеранів мають на меті охопити не лише працівників компанії. Так, у рамках цієї ініціативи компанія також підтримала спортивну організацію Pototskyi Fight Club, який має важливу соціальну місію – через популяризацію занять боксом допомагати військовим під час ротації та ветеранам у реабілітації й поверненні до цивільного життя. Клуб надає можливість оборонцям безкоштовно тренуватися та займається підготовкою спортсменів-боксерів.