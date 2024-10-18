Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла погасил еврооблигации на $300 млн

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине производителей подсолнечного масла, полностью погасил пятилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов со ставкой 6,5% годовых в запланированную дату погашения 17 октября.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что расчет с кредиторами стал возможным благодаря добросовестной работе команды агрохолдинга, а также валютной либерализации со стороны Национального банка Украины.

Как отмечают в " Кернел", компании важно поддерживать высокий кредитный рейтинг, поэтому, несмотря на все военные вызовы, соблюдение обязательств перед кредиторами было и остается в приоритете.

"Кредитная история является критически важным активом для нашей компании. Мы осознаем, что соблюдение всех сроков и обязательств перед кредиторами — это залог нашей финансовой стабильности. Работая вместе с командой на общий результат, мы обеспечиваем прозрачность и надежность во всех наших финансовых операциях, что позволяет нам укреплять доверие на международной арене", – подчеркнул Сергей Волков, финансовый директор Kernel.

Отметим, 14 февраля этого года правительство Украины обратилось к Нацбанку с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам для дальнейшего перечисления для расчетов по еврооблигациям с западными кредиторами. В список вошел и агрохолдинг "Кернелл".

Ранее сообщалось, что "Кернел" продлила до 30 июня 2024 года срок действия отказа от выплаты довоенных кредитных обязательств (waivers), общий объем которых составляет $773 млн. Следовательно, компания платила только проценты по всем кредитам, взятым к полномасштабному вторжению РФ в Украине.

Также Ощадбанк увеличил кредитный лимит для входящего в агрохолдинг "Кернел" СООО "Дружба-Нова" почти в 4 раза: с 340 млн грн до 1 млрд 253 млн грн.

Про "Кернел"

До войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.