Kernel получил от международных кредиторов $150 миллионов: на что пойдут деньги

Украинский агрохолдинг Kernel впервые с начала полномасштабного российского вторжения получил финансирование от международных кредиторов – синдиката европейских банков.

Как говорится в сообщении компании, к предоставлению кредитной линии присоединились нидерландские ING Bank и Rabobank, а также международное финансовое учреждение Черноморский банк торговли и развития.

Ее объем составляет 150 миллионов долларов, срок погашения – до 1 августа 2025 года с возможностью продления. Важным аспектом соглашения называется наличие механизма присоединения к синдикату новых банков-участников.

Отмечается, что деньги будут направлены на финансирование оборотных средств на закупку семян подсолнечника, рапса и сои в Украине с целью дальнейшего увеличения экспорта продукции.

"Процесс переговоров был непростым, поскольку мы были сосредоточены на поиске наиболее эффективного финансового решения. Мы благодарны нашим партнерам за понимание и готовность идти навстречу. Это позволило добиться этого важного результата", — прокомментировала руководитель отдела корпоративных финансов Kernel Злата Грюкало.

Отметим, что 17 октября Kernel полностью погасил обязательства по еврооблигациям на 300 миллионов долларов. После этого, 21 октября, рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с уровня CC до CCC-.

Напомним также, что в августе государственный Ощадбанк увеличил кредитный лимит для входящей в группу Kernel компании "Дружба-Нова" почти в четыре раза — с 340 до 1253 миллионов гривен.

Финрезультаты Kernel

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (торговые марки "Щедрый дар", "Стожар", "Чумак"). Крупнейшим акционером Kernel является Андрей Веревский.

За 2023 год финансовый год компания получила чистую прибыль в размере 299 миллионов долларов, восстановившись после убытка в 41 миллион долларов за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% до 3,455 миллиарда долларов, однако показатель EBITDA вырос в 2,5 раза до 544 миллионов долларов.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% до 204 миллионов долларов, при этом выручка упала на 4% до 2,595 миллиарда долларов, а сокращение EBITDA составило 36% – до 384 миллионов долларов.