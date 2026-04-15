Читати українською
7000 гектаров для аграриев: Земельный банк присоединился к программе гуманитарного разминирования
Правительство официально включило Государственный земельный банк в программу гуманитарного разминирования сельскохозяйственных территорий. Благодаря реализации программы, планируется подготовить к использованию 7 тыс. га участков, расположенных в Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества Украины.
Это решение позволяет впервые применить механизм государственной компенсации расходов по очистке земель для государственного оператора.
Механизм работы
Земельный банк в партнерстве с Центром гуманитарного разминирования обеспечит подготовку территорий вне зон повышенной опасности. Процесс включает следующие этапы:
- очищение земель от взрывоопасных предметов;
- подготовка документации по безопасному использованию;
- выставление участков на прозрачные онлайн-аукционы;
- передача подготовленных земель в аренду аграриям.
"Включение Государственного земельного банка в программу гуманитарного разминирования - это пример эффективной синергии государственных инструментов... Это решение позволяет разблокировать тысячи гектаров государственных земель и повысить их инвестиционную привлекательность", - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.
Финансовые результаты
Внедрение этого механизма позволит Государственному земельному банку сэкономить около 470 млн грн. Эти средства, которые раньше нуждались бы в финансировании разминирования, будут направлены в государственный бюджет для поддержки сил обороны. После завершения работ земли будут доступны на открытых торгах, что обеспечит конкуренцию и дополнительные поступления в казну от эффективного использования государственных ресурсов.
Напомним, в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн. грн.