7000 гектаров для аграриев: Земельный банк присоединился к программе гуманитарного разминирования

табличка с надписью стоп мины
Планируется подготовить к использованию 7 тыс. га заминированных земель / ГСЧС Украины

Правительство официально включило Государственный земельный банк в программу гуманитарного разминирования сельскохозяйственных территорий. Благодаря реализации программы, планируется подготовить к использованию 7 тыс. га участков, расположенных в Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Это решение позволяет впервые применить механизм государственной компенсации расходов по очистке земель для государственного оператора.

Механизм работы

Земельный банк в партнерстве с Центром гуманитарного разминирования обеспечит подготовку территорий вне зон повышенной опасности. Процесс включает следующие этапы:

  • очищение земель от взрывоопасных предметов;
  • подготовка документации по безопасному использованию;
  • выставление участков на прозрачные онлайн-аукционы;
  • передача подготовленных земель в аренду аграриям.

"Включение Государственного земельного банка в программу гуманитарного разминирования - это пример эффективной синергии государственных инструментов... Это решение позволяет разблокировать тысячи гектаров государственных земель и повысить их инвестиционную привлекательность", - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.

Финансовые результаты

Внедрение этого механизма позволит Государственному земельному банку сэкономить около 470 млн грн. Эти средства, которые раньше нуждались бы в финансировании разминирования, будут направлены в государственный бюджет для поддержки сил обороны. После завершения работ земли будут доступны на открытых торгах, что обеспечит конкуренцию и дополнительные поступления в казну от эффективного использования государственных ресурсов.

Напомним, в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук
