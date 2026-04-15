7000 гектарів для аграріїв: Земельний банк долучився до програми гуманітарного розмінування

табличка з написом стоп міни
Планується підготувати до використання 7 тис. га замінованих земель / ДСНС України

Уряд офіційно включив Державний земельний банк до програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських територій. Завдяки реалізації програми планується підготувати до використання 7 тис. га ділянок, розташованих у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду держмайна України.

Це рішення дозволяє вперше застосувати механізм державної компенсації витрат на очищення земель для державного оператора.

Механізм роботи

Земельний банк у партнерстві з Центром гуманітарного розмінування забезпечить підготовку територій поза межами зон підвищеної небезпеки. Процес включає наступні етапи:

  • очищення земель від вибухонебезпечних предметів; 
  • підготовка документації для безпечного використання; 
  • виставлення ділянок на прозорі онлайн-аукціони; 
  • передача підготовлених земель в оренду аграріям.

"Включення Державного земельного банку до програми гуманітарного розмінування — це приклад ефективної синергії державних інструментів... Це рішення дозволяє розблокувати тисячі гектарів державних земель та підвищити їх інвестиційну привабливість", — зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Фінансові результати

Впровадження цього механізму дозволить Державному земельному банку заощадити майже 470 млн грн. Ці кошти, які раніше потребувалися б для фінансування розмінування, будуть спрямовані до державного бюджету для підтримки сил оборони. Після завершення робіт землі будуть доступні на відкритих торгах, що забезпечить конкуренцію та додаткові надходження до скарбниці від ефективного використання державних ресурсів.

Нагадаємо, у березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
