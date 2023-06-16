Полиция поймала кибермошенников, создавших сеть фишинговых ботов под видом ботов ДТЭК (ВИДЕО)

Департамент киберполиции Нацполиции совместно со следователями Печерского управления полиции Киева разоблачил организованную группу злоумышленников, создавших сеть фишинговых ботов в мессенджере Telegram под видом ботов энергетической компании ДТЭК.

Как говорится в сообщении правоохранителей, организовали схему пятеро мужчин – жители Одесской и Киевской областей, а также России. С помощью ботов злоумышленники узнавали авторизационные данные для входа в аккаунты Telegram (номер телефона и код-подтверждение для входа).

В дальнейшем со скомпрометированных аккаунтов мужчины в автоматическом режиме рассылали рекламу мошеннических каналов, на которых предлагали псевдоинвестиции в разные проекты. К противоправной деятельности фигуранты также привлекли около 50 человек, так называемых "дропов", выполнявших функцию обналичивания денег, полученных в качестве "инвестиций".

По предварительным данным, злоумышленники совершили несанкционированное вмешательство в более 15 тысяч аккаунтов, а от мошенничества под видом инвестирования денег пострадали около 3 тысяч человек. Полиция устанавливает потерпевших и сумму нанесенного ущерба.

В домах правонарушителей при силовой поддержке работников подразделения "ТОР" Департамента патрульной полиции проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и SIM-карты.

Открыто производство по части 1 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем), части 4 статьи 190 (мошенничество), части 5 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных систем), части 2 статьи 361-1 (создание вредоносных программ или техсредств, их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.

Трем участникам схемы сообщено о подозрении, еще двоим планируется сообщить о подозрении заочно. После проведения экспертных исследований изъятой техники будет решаться вопрос о правовой квалификации действий "дропов". Процессуальное же руководство по делу осуществляют прокуроры Печерской окружной прокуратуры.

Фото: департамент киберполиции Нацполиции

Киберполиция также рекомендует гражданам настроить двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях и мессенджерах, предлагающих такую функцию, и не сообщать никому коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения. Рекомендуется регулярно просматривать подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах.

"Пользуясь ботами, всегда обращайте внимание на ссылку. Любое отличие означает, что вы попали на фейковый бот или канал. Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - отмечают правоохранители.

Напомним также, что недавно правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины (CERT-UA), действующая при Госслужбе спецсвязи и защиты информации, сообщала о фишинговой SMS-рассылке от имени Печерского райсуда Киева: благодаря схеме злоумышленники также получали доступ к аккаунту жертвы в Telegram.