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Полиция поймала кибермошенников, создавших сеть фишинговых ботов под видом ботов ДТЭК (ВИДЕО)
Департамент киберполиции Нацполиции совместно со следователями Печерского управления полиции Киева разоблачил организованную группу злоумышленников, создавших сеть фишинговых ботов в мессенджере Telegram под видом ботов энергетической компании ДТЭК.
Как говорится в сообщении правоохранителей, организовали схему пятеро мужчин – жители Одесской и Киевской областей, а также России. С помощью ботов злоумышленники узнавали авторизационные данные для входа в аккаунты Telegram (номер телефона и код-подтверждение для входа).
В дальнейшем со скомпрометированных аккаунтов мужчины в автоматическом режиме рассылали рекламу мошеннических каналов, на которых предлагали псевдоинвестиции в разные проекты. К противоправной деятельности фигуранты также привлекли около 50 человек, так называемых "дропов", выполнявших функцию обналичивания денег, полученных в качестве "инвестиций".
По предварительным данным, злоумышленники совершили несанкционированное вмешательство в более 15 тысяч аккаунтов, а от мошенничества под видом инвестирования денег пострадали около 3 тысяч человек. Полиция устанавливает потерпевших и сумму нанесенного ущерба.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В домах правонарушителей при силовой поддержке работников подразделения "ТОР" Департамента патрульной полиции проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и SIM-карты.
Открыто производство по части 1 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем), части 4 статьи 190 (мошенничество), части 5 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных систем), части 2 статьи 361-1 (создание вредоносных программ или техсредств, их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.
Трем участникам схемы сообщено о подозрении, еще двоим планируется сообщить о подозрении заочно. После проведения экспертных исследований изъятой техники будет решаться вопрос о правовой квалификации действий "дропов". Процессуальное же руководство по делу осуществляют прокуроры Печерской окружной прокуратуры.
Киберполиция также рекомендует гражданам настроить двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях и мессенджерах, предлагающих такую функцию, и не сообщать никому коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения. Рекомендуется регулярно просматривать подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах.
"Пользуясь ботами, всегда обращайте внимание на ссылку. Любое отличие означает, что вы попали на фейковый бот или канал. Обычно в названии отличается одна или несколько букв, что сложно заметить при поиске", - отмечают правоохранители.
Напомним также, что недавно правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины (CERT-UA), действующая при Госслужбе спецсвязи и защиты информации, сообщала о фишинговой SMS-рассылке от имени Печерского райсуда Киева: благодаря схеме злоумышленники также получали доступ к аккаунту жертвы в Telegram.