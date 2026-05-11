Alphabet вперше випустить облігації в японських єнах для розвитку ШІ

Компанія Alphabet, що володіє Google, планує свій дебютний випуск облігацій, номінованих у японських єнах. Технологічний гігант приєднується до інших представників Big Tech, які активно використовують боргові ринки для фінансування масштабного розгортання інфраструктури штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Хоча офіційний обсяг пропозиції ще не розголошується, джерела, знайомі з ходом угоди, прогнозують суму в кілька сотень мільярдів єн. Очікується, що умови випуску та остаточні параметри будуть визначені до кінця цього місяця. Організаторами транзакції виступлять провідні банки: Mizuho, Bank of America та Morgan Stanley.

Відмова від готівки на користь боргів

Найбільші світові технологічні компанії змінюють свою традиційну стратегію. Якщо раніше Кремнієва долина покладалася переважно на власні грошові резерви, то зараз корпорації все частіше звертаються до ринків запозичень через колосальну вартість ШІ-амбіцій.

Масштаби інвестицій у галузь:

Рекордні витрати: очікується, що цього року витрати техгігантів на ШІ-інфраструктуру перевищать $700 млрд, що є різким стрибком порівняно з $410 млрд у 2025 році.

Пошук альтернативних валют: окрім Alphabet, на нові ринки виходить і Amazon, готуючи свій перший випуск облігацій у швейцарських франках.

Диверсифікація портфеля: лише минулого тижня Alphabet залучила майже $17 млрд через два випуски облігацій — на 9 млрд євро та 8,5 млрд канадських доларів.

Вихід на японський ринок дозволяє корпорації залучити капітал на вигідних умовах, враховуючи специфіку відсоткових ставок у Японії, та забезпечити стабільне фінансування для будівництва дата-центрів та закупівлі обладнання.

Нагадаємо, Google обійшов Японію та Індію за капіталізацією — ринкова вартість сягнула $4,5 трлн. Завдяки глобальному буму штучного інтелекту та сильним квартальним звітам, Alphabet за рівнем ринкової оцінки фактично випередила обсяги річного ВВП таких потужних економік, як японська чи індійська, закріпивши за собою статус одного з найцінніших активів у світі.