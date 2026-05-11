Alphabet впервые выпустит облигации в японских иенах для развития ИИ

Компания Alphabet, владеющая Google, планирует свой дебютный выпуск облигаций, номинированных в японских иенах. Технологический гигант присоединяется к другим представителям Big Tech, активно использующим долговые рынки для финансирования масштабного развертывания инфраструктуры искусственного интеллекта.

Хотя официальный объем предложения еще не разглашается, источники, знакомые с ходом сделки, прогнозируют сумму в несколько сотен миллиардов иен. Ожидается, что условия выпуска и окончательные параметры будут определены к концу этого месяца. Организаторами транзакции выступят ведущие банки: Mizuho, Bank of America и Morgan Stanley.

Отказ от наличных денег в пользу долгов

Крупнейшие мировые технологические компании изменяют свою традиционную стратегию. Если раньше Кремниевая долина возлагалась преимущественно на собственные денежные резервы, то сейчас корпорации все чаще обращаются к рынкам заимствований из-за колоссальной стоимости ИИ-амбиций.

Масштабы инвестиций в отрасль:

Рекордные расходы: ожидается, что в этом году расходы техгигантов на ИИ-инфраструктуру превысят $700 млрд, что является резким скачком по сравнению с $410 млрд в 2025 году.

Поиск альтернативных валют: помимо Alphabet, на новые рынки выходит и Amazon, готовя свой первый выпуск облигаций в швейцарских франках.

Диверсификация портфеля: только на прошлой неделе Alphabet привлекла почти $17 млрд из-за двух выпусков облигаций — на 9 млрд евро и 8,5 млрд канадских долларов.

Выход на японский рынок позволяет корпорации привлечь капитал на выгодных условиях с учетом специфики процентных ставок в Японии и обеспечить стабильное финансирование для строительства дата-центров и закупки оборудования.

Напомним, Google обошел Японию и Индию по капитализации - рыночная стоимость достигла $4,5 трлн. Благодаря глобальному буму искусственного интеллекта и сильным квартальным отчетам Alphabet по уровню рыночной оценки фактически опередила объемы годового ВВП таких мощных экономик, как японская или индийская, закрепив за собой статус одного из самых ценных активов в мире.