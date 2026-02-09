Alphabet планирует привлечь около 15 миллиардов долларов от продажи облигаций США – Вloomberg

Международный конгломерат Alphabet, материнская компания Google, планирует привлечь около 15 млрд долларов путем продажи долларовых облигаций. Средства будут направлены на финансирование инфраструктуры искусственного интеллекта, затраты на которую по прогнозам компании составят 185 млрд долларов в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на собственные источники.



Финансовые планы Alphabet

По данным инсайдеров, Alphabet выпускает облигации семью частями. Самый длительный срок погашения предусмотрен для ценных бумаг до 2066 года. Помимо долларовых активов компания рассматривает выпуск долговых обязательств в швейцарских франках и фунтах стерлингов, включая 100-летние облигации.

В ноябре 2025 года Alphabet привлекла 17,5 млрд долларов в США и 6,5 млрд евро в Европе. А на прошлой неделе Alphabet заявила, что в этом году потратит до 185 миллиардов долларов, что значительно превышает прогнозы.

Нынешний спрос на долги технологических гигантов остается высоким: например, недавнее размещение облигаций Oracle на 25 млрд долларов собрало заказы на 129 млрд долларов.

Рост капитальных затрат на технологическую инфраструктуру является общерыночным трендом среди гиперскейлеров:

совокупные расходы компаний на ИИ-инфраструктуру в 2026 году ожидаются на уровне 650 млрд долларов;

капитальные вложения в центры обработки данных и облачные технологии к 2029 году могут составить 3 трлн долларов.

Несмотря на значительные затраты, финансовые показатели Alphabet за четвертый квартал превысили ожидания аналитиков, что подтверждает стабильность финансового положения компании на фоне масштабных инвестиций.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что компания Alphabet планирует разместить облигации на сумму не менее 3 миллиардов евро для финансирования расширения в сфере искусственного интеллекта.